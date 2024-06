Non tutti sanno che questo frutto va completamente immerso nell’acqua prima di essere consumato

Se non lo immergi in acqua prima di mangiarlo sbagli, affidati a questa procedura e non te ne pentirai.

Dopo l’ondata di maltempo che ha tenuto sotto scacco una buona parte d’Italia, l’estate sembra finalmente pronta per fare il suo corso. Per molti questo è senza dubbio il momento migliore dell’anno, non solo per il clima e per la giornate che si allungano ma anche per tutte le prelibatezze che questo periodo è capace di offrire.

Ma quanto è bello mangiare durante l’estate? Magari concedendosi un barbecue con gli amici o una pizza fuori, tutto senza mai dimenticare di assumere la giusta dose di frutta. In questo momento sono tanti i frutti disponibili e oltre ad essere buoni e fare bene al nostro corpo, possono anche rivelarsi particolarmente rinfrescanti.

Per ottenere tutto ciò che serve da un determinato alimento, che sia un frutto oppure no, è bene sapere come bisogna consumarlo. Solo facendolo al meglio potremo ottenere da esso il massimo del nutrimento e non solo. Ad esempio sono molti quelli che gradiscono questo dolcissimo frutto ma in pochi sanno che è consigliato immergerlo in acqua prima di mangiarlo.

Come mangiare la frutta: la prossima volta che lo compri ricordati di lasciarlo in acqua

Poche delizie della terra sanno essere buone e ricche di vantaggi come il mango, frutto disponibile pressappoco tutto l’anno ma che d’estate si fa gradire sicuramente di più. Il mango è ricco di vitamine e sali minerali ed è buonissimo da consumare sempre, ma è più buono e più salutare se prima lo si immerge in acqua a temperatura ambiente o al limite fredda.

Tutta la frutta è meglio lavarla prima di essere ingerita, soprattutto se consumata con la buccia, in questo modo si rimuove una gran parte dei pesticidi. Per quanto riguarda il mango, metterlo a mollo prima di servirlo aiuta ad eliminare gli antinutrienti e ne abbassa la temperatura, mangiarlo senza questo procedimento può causare alcuni sfoghi sulla pelle.

Immergere il mango in acqua prima di mangiarlo è utile anche a migliorarne il sapore e la consistenza, assorbire l’acqua lo renderà ancora più gustoso. Senza contare che in questo modo diventa anche più digeribile per il corpo. Insomma, ora che sai tutte queste cose, ricordati di preparare questo meraviglioso frutto a dovere prima di mangiarlo o di servirlo ai tuoi cari. Se non lo hai mai fatto devi provarci almeno una volta.