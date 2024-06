Esiste un semplice trucchetto per capire se stai bevendo abbastanza acqua oppure no: è molto importante

Non dimenticarti mai di bere acqua, scopri se sei abbastanza idratato con questo semplicissimo test.

Anche se in tutta la penisola non sta mancando il maltempo, la sensazione è che l’estate sia ormai pronta a prendersi la scena. Le temperature sono considerevolmente aumentate e questo sembra solo l’inizio di un periodo a dir poco rovente. Ripararsi da tutto questo è possibile con la giusta alimentazione e soprattutto con la giusta idratazione.

Bere è fondamentale per vivere bene e per consentire al nostro corpo di svolgere le sue regolari funzioni. Per questo dovreste sempre ricordarvi di bere almeno due litri d’acqua al giorno, anche tre se comincia a fare caldo come in questo periodo. Non farlo può portarvi a fare i conti con delle gravi conseguenze.

Prima di portare la vostra salute al limite, provate a controllare voi stessi se state assumendo abbastanza acqua. Se la vita frenetica vi fa perdere il conto dei bicchieri che avete mandato giù, il consiglio è quello di tenere a mente questo pratico trucco. Così facendo vi accorgerete subito se siete ben idratati o se state correndo dei rischi.

Come capire se stai bevendo abbastanza acqua: fai così e lo capisci subito

Con l’acqua non si scherza e nemmeno con la salute, se ci tenete a stare bene e a non far preoccupare i vostri cari assicurativi di avere uno stile di vita salutare. Se volete sapere se state bevendo abbastanza, tutto ciò che dovete fare è pizzicarvi la pelle. Se la vostra cute torna immediatamente come prima, allora vuole dire che state facendo bene. Se invece notate qualcosa di strano, ci sono delle brutte notizie per voi.

Quando il corpo ha assunto abbastanza acqua lo si capisce immediatamente dalla pelle e soprattutto dalla sua elasticità e tonicità. Al contrario, se vi pizzicate ad esempio sulla mano e notate che il tessuto cutaneo rimane raggrinzito oppure fa fatica ad essere elastico, vuol dire che siete sotto la soglia dell’idratazione minima. Se avete già provato e non siete soddisfatti, correte a bere almeno un bicchiere d’acqua.

L’idratazione è fondamentale per stare bene non solo con sé stessi ma anche con gli altri. Pare infatti che basti perdere l’1% dell’acqua che bisognerebbe assumere con regolarità per farci sentire scarichi e privi di energie. Non solo fisiche ma anche mentali. Insomma, se avete sostituito l’acqua con altre bevande o se non siete soliti berla con frequenza, fareste meglio a cambiare in fretta le vostre abitudini.