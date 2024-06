Dici addio al mal di testa con questo prodotto che hai di sicuro in casa: più veloce di un medicinale

Il mal di testa è una condizione comune, ma quando diventa frequente può rivelarsi destabilizzante: come dirgli addio senza medicinali.

Chi soffre di mal di testa frequente, saprà benissimo quanto tale condizione può incidere sulla vita quotidiana. Oltre alla sensazione caratteristica di una mente ‘pesante’, è possibile sperimentare sintomi secondari come nausea, vomito e sensibilità a luce e suoni. Una situazione, questa, che richiede sicuramente riposo o l’utilizzo di farmaci.

Ma è quando gli analgesici non bastano più che molti cercano soluzioni preventive. Ovviamente, prevenire il problema è meglio che curarlo, ma non sempre si è disposti ad assumere un’elevata quantità di farmaci; indubbiamente efficaci, ma al contempo dannosi se abusati. Da qui la nascita di una soluzione, che sebbene non abbia ancora conferme unanimi nel campo della medicina, offre sostegno a chi, di quella sensazione, non ne vuole più avere niente a che fare.

Il rimedio naturale contro l’emicrania

Per chi cerca un’opzione naturale e ben tollerata per prevenire l’emicrania, il magnesio può essere una scelta valida. Con pochi effetti collaterali e una buona tollerabilità, è particolarmente adatto a chi vuole evitare i farmaci. Alcuni studi in materia hanno infatti constatato come il magnesio possa davvero ridurre la frequenza e l’intensità degli attacchi di emicrania, soprattutto nei casi più lievi.

Ma come agisce? Il magnesio aiuta a regolare la trasmissione dei segnali nervosi e la contrazione dei vasi sanguigni. Un deficit di magnesio può aumentare l’eccitabilità dei neuroni e ridurre la produzione di energia nelle cellule, fattori che possono contribuire all’emicrania. Inoltre, il magnesio può influenzare i canali del calcio e ridurre l’aggregazione delle piastrine, entrambi coinvolti negli attacchi di emicrania.

Sono in molti coloro che preferiscono il magnesio ai farmaci tradizionali per l’emicrania, principalmente a causa dei minori effetti collaterali. Sebbene un dosaggio di 300 milligrammi al giorno può causare problemi gastrointestinali, questi sono spesso considerati preferibili rispetto agli effetti collaterali dei farmaci, come aumento o perdita di peso, stanchezza, e riduzione delle capacità cognitive. Inoltre, il magnesio è generalmente sicuro per le donne in gravidanza, una popolazione, questa, spesso limitata nelle opzioni di trattamento farmacologico.

Il dosaggio raccomandato per il magnesio è di 300 milligrammi al giorno per le donne e 350 milligrammi per gli uomini. Come già accennato, è importante non eccedere, poiché dosi elevate possono causare diarrea e altri problemi più seri come debolezza muscolare e ipotensione. Ad ogni modo, è bene sapere che gli integratori di magnesio disponibili sul mercato spesso contengono dosi più elevate di quanto necessario, quindi è fondamentale leggere attentamente le etichette, preferire gli alimenti che lo contengono, e consultare un medico prima di iniziare con qualsiasi integratore.