Prendi appunti: questi 3 alimenti possono davvero fare la differenza nella tua dieta. Parola del nutrizionista

In questo articolo parliamo di tre alimenti che possono essere incisivi per ciò che concerne la tua dieta e non possono mancare a tavola.

Quando si tratta di mettersi a dieta, tra le cose a cui più bisogna fare attenzione, è il tipo di alimenti che si ingeriscono. Essi hanno grande importanza perché ciò che introduciamo deve apportare i giusti nutrienti e non farci aumentare di peso.

Il regime alimentare che si segue, soprattutto quando l’intento è quello di perdere peso, deve essere il più sano possibile e i cibi che introduciamo nel nostro corpo devono renderci energici, farci stare in salute. Bisogna sempre optare per cibi che ci rendano carichi per affrontare la giornata.

Inoltre, a una buona alimentazione non bisogna mai dimenticare di abbinare una sana attività fisica. Allenarsi, infatti, aiuta a bruciare calorie e ci dà forza per affrontare al meglio la giornata, migliora il nostro umore, ci consente anche maggiore lucidità mentale. Dieta e allenamento sono un toccasana, dunque, per liberarsi dei chili in eccesso. Può accadere, tuttavia, che non si tengano in considerazione alimenti che possano agevolare il proprio benessere. Per questo, è bene informarsi per conoscerli.

Tre alimenti che possono incidere sulla riuscita di una dieta

Se vogliamo mantenerci in forma, ci sono cose che non possiamo ignorare. Ad esempio, i cibi che mangiamo.

Per dimagrire, infatti, e rendere migliore la salute del proprio intestino, favorendone un corretto funzionamento, la cosa essenziale da ricordare è quella di mangiare alimenti che contengano parecchie fibre. Le fibre fanno la differenza in una dieta, ed è una dietista esperta a spiegarlo.

L’esperta consiglia, infatti, di inserire questi tre alimenti, in particolare, nel proprio regime alimentare. Si tratta di tre cibi che sarebbe opportuno consumare a tavola e mettere nella propria lista della spesa.

Il primo è l’avena, che assume il ruolo di prebiotico per i probiotici, apporta nutrimento alla flora intestinale, e favorisce l’assorbire di nutrienti importanti affinché l’apparato digerente funzioni bene. Non possono poi mancare i semi di chia, che hanno una sostanza gelatinosa, che mixata all’acqua produce un senso di sazietà. Sappiamo, peraltro, quanto sia importante sentirsi sazi se si è a dieta.

E infine, un buon piatto di lenticchie vi farà assumere una carica di fibre solubili e insolubili, che aiutano a far star bene l’apparato digerente, che così funzionerà al meglio.