Location Temptation Island 2024: dove si trova e quanto costa il villaggio delle coppie

Dove si trova la location dove è ambientato “Temptation Island” 2024? Ecco quanto si dovrebbe spendere per soggiornare dove si trovano le coppie.

L’arrivo dell’estate coincide con la messa in onda di “Temptation Island”, in onda tra pochi giorni su Canale 5 e in grado di catalizzare l’attenzione di tantissime persone, in un periodo in cui le altre reti trasmettono tante repliche. La curiosità in vista della nuova edizione è già altissima, ma con due grandi certezze: il padrone di casa sarà ancora una volta Filippo Bisciglia, mentre la location che ospita il villaggio di fidanzati e fidanzate sarà come sempre in Sardegna.

Il posto è davvero bellissimo e rappresenta l’ideale per chi vorrebbe passare una vacanza in un luogo davvero paradisiaco e in un mare cristallino. Sapere che tutto questo si trovi in Italia non può che essere motivo di vanto per il nostro Paese, non a caso una delle nostre isole maggiori viene scelta anche da tantissimi turisti stranieri, alcuni anche davvero facoltosi.

Dove si trova la location di “Temptation Island 2024”: conosciamola meglio

Come sanno i fedelissimi del reality dei sentimenti, che attira ogni anno l’attenzione di tantissimi telespettatori oltre a generare un ottimo riscontro sui social, la trasmissione è ambientata in Sardegna. I protagonisti si ritrovano ad alloggiare per tre settimane presso l’Is Morus Relais di Santa Margherita di Pula, in provincia di Cagliari.

Si tratta di una struttura che Mediaset e la Fascino, la società produttrice di Maria De Filippi, hanno scelto con particolare cura, non solo per la bellezza del posto, ma anche perché è adatta per l’occasione. Qui, infatti, si possono avere due settori separati, uno dove si trovano i fidanzati con le tentatrici, uno invece destinato a fidanzate e tentatori, che non devono evidentemente sapere cosa avviene dall’altra parte. Ogni dubbio, anche se ovviamente solo parzialmente, viene svelato nell’ormai conosciuto momento dei falò.

Basta semplicemente vedere la location dalla Tv per rendersi conto di come sia meravigliosa, ovviamente vederla di persona non può che rendere ancora di più l’idea. Non a caso, sono tante le coppie che la scelgono come sede del proprio matrimonio, oltre a essere adatta per meeting aziendali ed eventi. È possibile prenotare vari tipi di camere, così da poter soddisfare le esigenze di ogni tipo di cliente.

Non è difficile immaginare come non sia all’altezza delle tasche di tutti. Il costo di una stanza presso l’Is Morus Relais parte dai 200 euro a notte. Per alcune ville il prezzo è destinato però a salire, sei notti a Villa Marte, ad esempio, possono richiedere più di 9 mila euro. A poca distanza è possibile trovare alcune tra le spiagge più belle d’Italia, tra cui La PIneta, La Perla Marina Riva dei Pini e Stella Marina.

Ambientare “Temptation Island” qui non può che avere favorito anche il turismo, visto che è ormai dal 2016 che è qui che avvengono le registrazioni. Solo nelle prime due edizioni si era scelto di variare, nel 2014 le coppie erano state ospitate a Castellaneta Marina in provincia di Taranto, mentre l’anno seguente ci si erano spostati al Resort Aeneas Landing nel Golfo di Gaeta.