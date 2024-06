Fedez e Chiara Ferragni, clamoroso ritorno di fiamma? Il gesto social fa sognare

Fedez e Chiara Ferragni si sono lasciati, ma i loro fan sperano in un ritorno di fiamma. Forse è arrivato il momento?

Fedez e Chiara Ferragni hanno diviso le loro strade diversi mesi fa dopo una lunga storia d’amore che aveva fatto sognare milioni di ammiratori. Ma quale gesto social ha apparentemento riacceso la fiammella della speranza? Ecco tutti i dettagli della vicenda.

Fedez e Chiara Ferragni sono stati a lungo una splendida coppia glamour che ha costruito la propria fortuna attraverso l’uso dei social. Lì hanno tenuti incollati milioni di follower raccontando la loro relazione in tutti i suoi aspetti. Purtroppo l’incantesimo iniziato con il matrimonio nel 2018 si è e rotto poco tempo fa con l’esplosione della crisi causata dal Pandoro gate. Da coppia sempre osannata i Ferragnez sono stati messi alla berlina.

Ora la modella è indagata per truffa aggravata in tre casi, quello del Pandoro Balocco, delle Bambole Trudi e delle uova pasquali Dolci Preziosi. Molti sponsor si sono ritirati e l’imprenditrice è caduta in disgrazia. A questo si aggiunge la separazione dal padre dei suoi figli. Nel frattempo il musicista non ci ha messo molto a rifarsi una vita. Federico Lucia è stato infatti avvistato con la bellissima Garance Authié che pare essere la sua nuova compagna. Ma di quale ritorno di fiamma si parla allora?

Fedez ha deciso di riprovarci

Chi ha seguito con passione la storia d’amore tra Fedez e Chiara Ferragni ha avuto il cuore spezzato nell’apprendere della rottura tra i due. Un tempo uniti come una cosa sola ora i due ex Ferragnez non possono o non vogliono nemmeno più condividere il volto dei figli sui social come facevano un tempo.

Entrambi hanno assunto avvocati divorzisti e pensano ai propri interessi. Ma davvero non c’è più alcuna speranza? In realtà un recente gesto fa ben sperare, a patto che non si tratti di una pura coincidenza. Di recente sia l’imprenditrice digitale che il rapper milanese hanno pubblicato la foto della luna di notte. Si tratta di uno scatto sicuramente molto romantico e suggestivo che li accomuna. Che sia il primo passo per un riavvicinamento?

In realtà questa situazione è molto lontana dal prendere forma perché sembra proprio che i due vip siano intenzionati a darsi battaglia. La modella ha assunto l’avvocato divorzista Daniela Missaglia, mentre il cantante ha chiesto aiuto a Pompilia Rossi, Alessandro Simeone e Andrea Petrolucci. La battaglia però non è ancora iniziata.