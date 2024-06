I piani del principe William per il futuro della famiglia Reale sono molto preoccupanti

Il Principe William ha piani molto precisi per il futuro della monarchia: la Famiglia Reale arriverà quasi a scomparire.

Come tutte le famiglie, quella dei Reali Inglesi comprende molte persone se considerata in senso più largo, cioè prendendo in considerazione anche i parenti “alla lontana” e i parenti acquisiti del monarca. Come si sa, però, all’interno della Famiglia Reale di sangue, soltanto alcune persone hanno un ruolo al servizio della Corona.

Secondo la consuetudine, infatti, solo i parenti più prossimi del monarca hanno la possibilità di rappresentarlo in occasione di eventi pubblici e impegni ufficiali. Nel caso di Elisabetta II, che aveva avuto la fortuna di avere ben quattro figli, ad aiutarla nei suoi compiti potevano essere tutti i Principi e i loro coniugi oltre all’erede al trono William e al fratello Harry. Anche altri parenti, come i cugini della Regina venivano coinvolti nella gestione della monarchia, seppur con ruoli minori e meno in vista rispetto a quelli dei “Working Royals”.

I “Working Royals” sono coloro che lavorano a tempo pieno per la monarchia, svolgendo a tutti gli effetti i ruoli di rappresentanti dell’istituzione e di portavoce del monarca. Per questo motivo hanno un apposito ufficio e uno staff che li aiuta nell’organizzazione dei loro molti compiti e percepiscono uno stipendio pagato dallo Stato.

Addio ai Working Royals: William vuole cambiare tutto

Il balcone di Buckingham Palace durante il Trooping The Colour è sempre stato la cartina di tornasole più efficace per valutare lo “stato di salute” della famiglia Windsor. Negli anni passati Elisabetta II riempiva il balcone con tantissimi parenti, anche quelli molto alla lontana, allo scopo di dare della Famiglia Reale un’immagine forte e compatta.

Suo figlio Carlo ha invece stabilito una linea molto diversa che punta allo snellimento della Famiglia Reale. Fino ad ora il Re ha invitato sul balcone soltanto i Working Royals attivi, o meglio coloro che sono rimasti. Carlo ha infatti dovuto dolorosamente tenere Harry e Andrea il più lontano possibile dalla vista dei sudditi. Harry perché ha volontariamente rinunciato ai suoi doveri verso la Corona, Andrea perché ha perso tutti i titoli dopo un disastroso scandalo sessuale. Sul balcone di Buckingham Palace, quindi, sono rimasti in pochi.

Ad eccezione di William e Kate solo Sophie, moglie del fratello minore di Carlo, ha meno di 60 anni. Questo significa che quando William sarà Re dovrà avvalersi della collaborazione di altri Working Royals o il balcone rimarrà terribilmente sguarnito. A quanto pare però, William non ha alcuna intenzione di farlo. Stando a quanto il Principe avrebbe dichiarato a un amico, non vorrà nessun altro tra i membri attivi della famiglia reale: William punta ad attuare un modello di monarchia snella simile a quello delle monarchie nordiche, che si basano quasi esclusivamente sul lavoro del monarca e del suo coniuge.