Riscatto TFS o TFR: al via le domanda online, cambia tutto

Il vento della digitalizzazione soffia sulle domande di TFS (trattamento di fine servizio) o fine rapporto (TFR). Il riscatto diventa ora più semplice e rapido.

I vantaggi arrecati dall’innovazione dell’Inps sono consistenti, per il cittadino eternamente in lotta contro la burocrazia. I tempi di attesa si riducono e il servizio diventa più veloce ed efficiente, oltre a farsi più semplice. Inoltre, il rapporto con la pubblica amministrazione diventa tanto più diretto e responsabile quanto più informato. Non ci si affiderà più alla mediazione di un impiegato, perché occorrerà farsi carico a viso aperto di ogni scelta, incontrando però difficoltà alla portata di tutti.

Si potrebbe paventare il pericolo dell’ingresso dei propri dati personali nel cloud, la cosiddetta nuvola informatica che sta risucchiando a poco a poco tutte le informazioni che riguardano le nostre vite quotidiane. Sono veramente al sicuro i dati sensibili? Può dissolversi nel nulla il cloud? Niente paura: la copia dei dati, tramite backup, dà tutte le garanzie del caso se si verifica un’emergenza, senza mettere in pericolo la continuità operativa del sistema. E poi le procedure online sono conformi alla legge sulla privacy, garantendo secondo le norme la tutela dei diritti dei cittadini.

Buonuscita in tempi brevi

La procedura agile online renderà più trasparente e più semplice, dunque, il rapporto fra lo Stato e il cittadino. Ne gioveranno i tempi d’attesa, destinati a ridursi. Se ne accorgerà chiunque vorrà collegarsi al sito dell’Inps per presentare la domanda di riscatto della laurea, ma non solo. Tra le nuove funzionalità c’è anche la richiesta di estinzione anticipata delle rate residue di riscatto ai fini del TFS o TFR (la liquidazione), per gli iscritti all’ex Inadel. Con pochi clic, se si è iscritti all’ex Enpas o all’ex Inadel, si potrà effettuare la registrazione dell’avvenuto pagamento di anticipata estinzione.

Non finisce qui. Sarà online infatti la richiesta di esonero dal pagamento delle rate residue di riscatto ai fini TFS o TFR, per gli iscritti all’ex Inadel. E ancora, sia gli iscritti ex Enpas che ex Inadel, potranno rinunciare online al riscatto ai fini TFS o TFR. Sarà infine disponibile anche la consultazione delle domande inoltrate, per verificarne lo stato e i contenuti.

Finalmente il Governo si muove