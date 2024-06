Un posto al sole, chi muore nelle prossime puntate? Lo spoiler tragico

Spoiler tragico per quanto riguarda le prossime anticipazioni di Un Posto al Sole: ecco cosa accadrà nelle prossime puntate

Tra i serial televisivi italiani che hanno riscosso un successo sempre maggiore di pubblico non possiamo non citare Un Posto al Sole. In onda su Rai 3 dal 1996, il serial intreccia le vicende degli abitanti di Palazzo Palladini sullo sfondo di una Napoli che lotta con i problemi attuali della quotidianità.

Riassumere quasi trent’anni di serial televisivo è pressoché impossibile in un unico articolo ma, di seguito, siamo pronti a svelarvi alcuni importanti spoiler per quanto riguarda le prossime anticipazioni della serie. Ci sarà infatti una sparatoria che potrebbe portare alla morte di un personaggio di Un Posto al Sole!

Un Posto al Sole shock: una sparatoria cambia tutto nella serie

Negli episodi precedenti di Un Posto al Sole abbiamo visto il matrimonio tra Clara e Eduardo. Sabbiese, invece, è stato arrestato per i suoi loschi rapporti con la camorra, ma poi decide di collaborare con Eugenio e Lucia. Il fratellastro di Rosa ha permesso a Nicotera e Cimmino di arrestare alcuni boss del centro e hanno scelto di entrare nel programma di protezione testimoni.

Giulia Poggi, invece, ha provato a rassicurare Luca sulla sua malattia, ma Ornella ha scoperto che il primario ha l’Alzheimer. Il dottor Bruni, quindi, ha cercato un confronto con De Santis, suggerendogli di lasciare l’incarico prima di commettere errori. Guido Del Bue, invece, ha perso la testa per Claudia Costa e non ha perso occasione per passare del tempo con l’amico. Mariella, quindi, comincia a nutrire una forte gelosia nei confronti dell’attrice.

Nelle anticipazioni della settimana che sta per iniziare di Un Posto al Sole vedremo Eduardo e la moglie pronti a lasciare Napoli. Poco prima di lasciare città, Clara vuole far visita a Giulia Poggi e Damiano si preoccupa per lei e va a cercarla. Quando Renda raggiunge Curcio, un uomo arriva in motorino dietro la madre di Federico e spara due colpi in aria.

Damiano intanto va a cercare Rosa e chiede all’ex compagno come stanno andando i preparativi per la partenza della coppia Sabbiese. Picariello chiede all’ex dove si trasferisce il fratellastro con la fidanzata, ma il poliziotto non ha informazioni da darle. Gli spoiler di Un Posto al Sole rivelano anche che Renda vuole salutare Clara, ma Rosa gli comunica che la ragazza è uscita per salutare Giulia Poggi. A quel punto Damiano sarà preoccupato per la sorte di Curcio.

Un uomo raggiunge Clara e spara due colpi in aria. Damiano cercherà di prendere in mano la situazione e, pensando che possa succedere qualcosa alla sua amica, correrà a cercarla. Intanto Curcio starà passeggiando nel centro storico di Napoli e mentre passeggia per le viuzze del centro, dietro di lui arriverà un uomo in scooter. Nel frattempo Damiano troverà Clara e lo sconosciuto e, quando sarà vicino alla signora Sabbiese, lo sconosciuto sparerà due colpi di pistola e si allontanerà a tutta velocità.