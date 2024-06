Nel 2024 sono queste le regioni con il mare più pulito in Italia: grandi assenti nella lista

Estate 2024, ecco i dati sulle regioni con il mare più pulito in Italia: chi c’è ai primi posti e le grandi assenti a sorpresa.

Siamo entrati ufficialmente nella stagione estiva e già sulle nostre coste si affollano i turisti, tra i nostri connazionali e quelli che giungono dall’estero. Nelle prossime settimane, sotto attesi i picchi di affluenza su tutte le spiagge della penisola, che come sempre faranno registrare un vero e proprio boom di presenze.

La cosa non stupisce, le acque italiane sono da sempre rinomate per la loro bellezza. E negli ultimi anni c’è stato un ritorno alla grande attenzione alla pulizia dei litorali e delle acque stesse, in un’ottica di preservazione dell’ambiente. Il risultato è che i nostri mari sono più cristallini che mai.

Più o meno ovunque si vada, è possibile trovare, per lunghi tratti di costa, scenari incantati e ideali per la balneazione. I dati da questo punto di vista sono davvero eccezionali. L’indagine condotta dal Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente spiega che su 5.090 chilometri complessivi dedicati alla balneazione (non vengono considerati tratti come porti, foci dei fiumi, aree protette, aree militari) il 95% sono indicati come “eccellenti”.

L’analisi delle nostre acque viene condotta seguendo in particolar modo due parametri, vale a dire la concentrazione di Escherichia Coli e di enterococchi intestinali nei campioni prelevati, raccolti per un arco temporale di quattro anni.

Mare in Italia, le acque più pulite: una classifica inattesa

I risultati mostrano una classifica piuttosto precisa di quelle che sono le migliori acque del paese. Livelli altissimi quasi ovunque, come detto, ma c’è chi riesce a svettare testa e spalle sulle altre regioni.

La regione migliore di tutte, in questa speciale graduatoria, è la Puglia, che può contare sul 99,7% delle sue coste valutate come eccellenti. Non ci si può sbagliare, ogni spiaggia è un capolavoro. Un primato che viene raggiunto per il quarto anno consecutivo.

Segue il Friuli Venezia-Giulia con il 99%, “soltanto” terza la Sardegna con il 98,4%, quindi al quarto posto la Toscana con il 98,2%. Va detto che in questa particolare classifica non figura la Sicilia, dato che i suoi dati non rientrano nel monitoraggio del SNPA, ma sono gestiti in autonomia dal sistema sanitario regionale.

Incoraggianti anche i dati per laghi e fiumi: su 662 chilometri totali balneabili, ben 630 sono stati valutati come eccellenti.