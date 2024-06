Una sola bottiglia di plastica in giardino e potrai dire addio ad un fastidioso problema estivo

Una semplice bottiglia di plastica in giardino per risolvere un annoso problema estivo. Ecco il metodo efficace.

Con l’arrivo dell’estate si tornano a vivere gli spazi esterni di casa, dal giardino ai terrazzi ma c’è un fastidioso problema che riguarda tantissime abitazioni e che potrebbe finire per limitarne l’utilizzo. Del resto c’è chi ha tentato ogni tipo di rimedio, senza però ottenere i risultati desiderati, e questo a discapito della vivibilità del giardino e delle aree esterne della propria abitazione.

Costretti a convivere con il problema che non consente di sfruttare appieno il relax offerto da questi spazi. Ebbene esiste una soluzione poco conosciuta e che richiede l’impiego di una semplice bottiglia di plastica, grazie alla quale sarà possibile liberarsi definitivamente da una della problematiche più fastidiose riguardanti spazi verdi ed esterni.

Un vero incubo: una bottiglia di plastica per risolvere il problema

L’arrivo del caldo ci porta al desiderio di goderci gli esterni di casa molto a lungo, rilassandoci sul balcone con un buon caffè alle prime luci dell’alba o, perché no, posizionandoci su una sdraio in giardino, dopo cena, con una bevanda rilassante per godere della brezza serale. Il problema è rappresentato dal fatto che, insieme al caldo, fanno la loro comparsa anche una molteplicità di insetti, dalle mosche alle zanzare, dai moscerini alle formiche che, specialmente in determinati momenti della giornata o con particolari condizioni climatiche, aumenteranno di intensità creandoci non poco disturbo.

Come risolvere questo problema con una semplice bottiglia di plastica? Si tratta di una soluzione fai da te testata da tantissime persone con ottimi risultati anche perché non richiede l’impiego di sostanze nocive per ambiente e salute. Si tratta di una tecnica molto efficace che, oltre alle bottiglie di plastica, può comportare anche l’utilizzo di barattoli in vetro, da utilizzare come una sorta di trappole.

Come? Sfruttando pochi semplici ingredienti alimentari, come un mix di aceto, zucchero e acqua. La dolcezza dello zucchero e l’odore dell’aceto, irresistibile per molti insetti come mosche e moscerini, li attireranno all’interno della bottiglia di plastica dalla quale andrà rimossa la parte superiore per poi richiudere il tutto. Volendo per rendere la miscela ancora migliore sarà possibile aggiungere delle bucce di banana. Per catturare le zanzare si potrà invece mescolare acqua calda, zucchero e del lievito, che le attrae in maniera molto efficace. Sarà sufficiente posizionare in un punto strategico del giardino la bottiglia ed in breve tempo si riempirà di insetti, imprigionandoli al suo interno.