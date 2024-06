Anticipazioni Beautiful, ritorno con sorpresa per Thomas: chi è la nuova fidanzata

Le anticipazioni americane di Beautiful ci annunciano che Thomas non ritornerà da solo, ma con lui ci sarà una donna

Beautiful non smetterà mai di incuriosire i suoi milioni di fan. Dagli Stati Uniti arrivano le anticipazioni delle puntate che andranno in onda anche in Italia. Tanto per cominciare il protagonista sarà proprio Thomas, con un ritorno a sorpresa.

I telespettatori americani sono stati colti di sorpresa quando Thomas ha lasciato la scena lo scorso marzo, un addio che si è rivelato temporaneo. Ora, Thomas ritorna con un nuovo amore nel cuore: Paris Buckingham.

Un futuro incerto ma promettente

Dalla scena incantevole di Parigi, Thomas Forrester fa il suo attesissimo ritorno a Los Angeles, e con lui porta una notizia che farà tremare le fondamenta delle dinamiche amorose della soap opera più amata dagli italiani.

Thomas è tornato e non è solo, ma in dolce compagnia di Paris Buckingham. I due non sono estranei al flirt: in passato, Thomas aveva cercato di conquistare Paris mentre lei usciva con il cugino Zende. Anche se all’epoca era stato rifiutato, Paris aveva ammesso di trovare Thomas attraente.

Il ritorno di Thomas a Los Angeles non è privo di ulteriori sorprese. Al suo fianco, infatti, c’è anche Douglas Forrester, che ha scelto di seguire il padre dopo la delusione per la fine della relazione con Hope Logan e il rifiuto di quest’ultima alla proposta di matrimonio di Thomas. Ma la notizia che più colpisce è l’anello che Paris sfoggia: i due si sono fidanzati e hanno intenzione di sposarsi presto.

L’arrivo di Thomas con Paris al fianco non lascerà indifferente Hope Logan. Nonostante Hope avesse mostrato interesse per Finn, ha deciso di non compromettere l’amicizia con il dottore, sposato con Steffy. La questione però non è chiusa: Hope confessa di sentirsi persa senza Thomas e di non aver mai smesso di amarlo. I suoi rifiuti al matrimonio, infatti, derivavano dalla paura di impegnarsi nuovamente, non dalla mancanza di sentimenti per Thomas.

Con Thomas deciso a voltare pagina, la relazione con Paris sembra sincera, ma resta il dubbio: questo amore è autentico? E Paris, la cui storia d’amore con Zende si era conclusa in modo burrascoso, rischia di essere nuovamente lasciata all’altare? Intanto, gli spoiler annunciano che Hope tenterà di convincere Thomas a darle un’altra possibilità, riaccendendo una fiamma che non si è mai davvero spenta. Non mancano le tensioni: Steffy Forrester è pronta a difendere il fratello. Accusa Hope di aver sfruttato l’amore di Thomas e di essersi intromessa nuovamente nella sua vita