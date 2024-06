Fiorello, cena folle in vacanza: il menù in Salento fa il giro dei social

Una volta finiti gli impegni televisivi, ecco che Fiorello si lascia andare ad una cena folle durante la vacanza.

La stagione televisiva si è conclusa e con essa anche Fiorello con il suo VivaRai2 è pronto a prendersi una pausa e a dedicare un po’ di tempo a se stesso per ricaricarsi le batterie. Visto che Amadeus ha fatto le valigie per trasferirsi su Discovery, molti erano convinti che anche lo showman lo avrebbe seguito.

Ma se da una parte Amadeus ha confermato tutto, per quanto riguarda Fiorello si tratta di voci senza nessun fondamento. Infatti, è stato lui stesso a smentire, una volta per tutte, tali indiscrezioni affermando “La Rai non muore mai. Esiste da 70 anni. La gente è andata e tornata, ma la Rai è sempre la Rai. Andare al Nove? E perché? Io non mi muovo, non lascio la Rai, ma dopo Viva Rai2, che chiude il 10 maggio, dico solo che ci vediamo alla prossima idea. Quando? Tra un mese, 6 mesi, un anno o mai. Non lo so, chi può dirlo?”

Insomma, in attesa di scoprire quale progetto lavorativo potrebbe interessare Fiorello in un futuro non troppo lontano, ecco che lo showman si lascia andare ad una folla vacanza nel Salento.

Fiorello in vacanza nel Salento, ecco cosa ha fatto

Rosario Fiorello non ha mai fatto segreto di amare molto il Salento al punto che ha scelto proprio questo luogo come meta delle sue vacanze.

Sembra che Fiorello ami molto la cucina locale. Ed è proprio questo che ha voluto condividere con tutti la sua esperienza dopo aver cenato nella storica pizzeria Bella Napoli che si trova a Torre Suda.

Si tratta di un locale aperto da 40 anni famoso sia per la pizza al metro che per le specialità di pesce. È proprio qui che il celebre showman ha deciso di fare una sosta insieme alla moglie e di assaporare tutte queste delizie.

Ma non è il solo ad essere stato qui nella stessa sera in quanto insieme a Fiorello è stato beccato anche lui, Gianni Morandi. Sembra infatti che questa sia una delle sue pizzerie preferite, un luogo in cui si reca molto spesso.

Entrambi quindi hanno assaporato una focaccia con mortadella, burrata e pistacchio e hanno affiancato il tutto a due pizze, una con scamorza affumicata pancetta e porcini mentre la seconda con crudo, rucola e grana.

Insomma, una serata indimenticabile sia per la location che per il cibo e alla fine Fiorello ha voluto anche fare un piccolo video in cui ha voluto fare una sorta di recensione al locale in cui ha mangiato.