La Promessa, spoiler Pia: scoperta terribile dopo il ritrovamento in una grotta

Gli ultimi spoiler de La Promessa rivelano che Pia farà una terribile scoperta dopo il ritrovamento in una grotta: ecco che cosa succederà.

La soap opera spagnola continua a intrattenere il pubblico televisivo di Canale 5 anche in queste prime giornate estive. Stando alle ultime anticipazioni, al centro della trama ci sarà la domestica e si scoprirà che la notizia della morte non era vera in quanto la donna in realtà è viva.

Tanti colpi di scena nelle anticipazioni spagnole de La Promessa in merito alla terza stagione, dove il pubblico scoprirà che Pia aveva inscenato la sua morte con l’obiettivo di sfuggire alla furia del marito Gregorio che è uscito di carcere ed è tornato a minacciarla. L’obiettivo dell’uomo era quello di tornare insieme alla domestica e crescere con lei Diego, anche se consapevole di non essere il padre.

Ricordiamo che Pia aveva avuto delle complicazioni durante la gravidanza e per questo motivo dopo il parto è rimasta in coma per diverso tempo. A prendersi cura di Diego, però, ci ha pensato Jana con gli altri domestici della tenuta. È proprio la stessa Jana che le ha dato il modo di fuggire dal marito violento.

La Promessa anticipazioni spagnole: Pia in pericolo

Le anticipazioni spagnole della soap opera, rivelano come Pia si sia sentita imprigionata e spaventata dal futuro proposto da Gregorio, tanto da decidere di mettere in scena il suo suicidio, sperando così che il marito potesse voltare pagina definitivamente. Un piano che la domestica ha studiato per bene insieme a Jana e Romulo, complici dall’inizio.

Gli spoiler parlano che sia stata proprio Jana a dare a Pia la boccetta di veleno con la quale la donna ha messo in scena la sua morte dentro la sua camera da letto. Quello è stato solo un depistaggio, visto che in realtà Pia si trova in una grotta abbandonata, dove Jana la va a trovare ogni sera facendo attenzione a non farsi scoprire.

Tuttavia, sempre dietro agli spoiler spagnoli, Pia scopre che le sue condizioni nella grotta non sono delle migliori. La domestica deve arrangiarsi come può e cercare in tutti i modi di andare avanti. Nonostante la sofferenza, la donna è determinata nel portare avanti il su piano con lo scopo di proteggere il piccolo Diego e dargli un futuro dignitoso.