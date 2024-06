Clamoroso ritorno a Uomini e Donne? Chi è stato beccato con Tina Cipollari e Gianni Sperti

A Uomini e Donne ci sarà un clamoroso ritorno? È una domanda che si fanno tutti dopo aver beccato una persona con Gianni e Tina.

Mancano ancora diverse settimane all’inizio della nuova stagione televisiva, eppure i telespettatori non vedono l’ora di scoprire se ci saranno dei cambiamenti in merito ai loro programmi preferiti. Sotto la lente di ingrandimento c’è anche il programma dei sentimenti.

Ogni anno ci sono delle novità riguardo alla trasmissione condotta da Maria De Filippi. Tuttavia, ciò che non cambia da diverso tempo sono i nomi degli opinionisti. La conduttrice, infatti, da molti anni ha puntato su Gianni Sperti e Tina Cipollari, i quali non mancano mai di dare il loro parere in base agli eventi che si vengono a creare al centro studio.

Eppure, i fan del programma, ricorderanno molto bene quando a Uomini e Donne c’erano più opinionisti che si arrogavano il diritto di aiutare i tronisti e i corteggiatori nel loro percorso. Proprio di recente, un ex tronista è stato beccato con Gianni e Tina e alcuni utenti sognano un ritorno.

Uomini e Donne, ex tronista con Gianni e Tina: c’è aria di ritorno?

Nelle ultime ore è spuntata sui social una foto in cui Gianni Sperti e Tina Cipollari sono apparsi in compagnia di una vecchia conoscenza del pubblico di Uomini e Donne. Stiamo parlando di Jack Vanore che è stato uno dei volti più amati dal pubblico del programma dei sentimenti di Canale 5.

A ripostare lo scatto sui social è stato Lorenzo Pugnaloni, esperto di spettacolo, in particolare di U&D. È stato proprio lui a ricordare quando Jack è stato al fianco di Gianni e Tina per diverse stagioni nel ruolo di opinionista, riuscendo sempre ad essere oggettivo nelle varie situazioni che accadevano durante il trono classico, in quanto quello over non era ancora partito.

Jack è stato opinionista fino al 2020, per poi lasciare definitivamente il programma quando ha scoperto di avere una malattia autoimmune, come ha confessato lui stesso in una intervista rilasciata a FanPage. Proprio a causa di questo problema di salute è stato costretto a fermarsi.

Tuttavia, il debutto di Vanore nel programma risale a molti anni prima, precisamente nel 2007, quando divenne corteggiatore di Serena Enardu. In seguito, dopo l’esperienza fatta come corteggiatore, Maria De Filippi gli proposte il trono ma il suo percorso non si concluse con una scelta.