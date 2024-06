Anticipazioni Beautiful, dramma per Steffy: tutti contro di lei, cosa accadrà nelle nuove puntate

In questo articolo parliamo delle anticipazioni di Beautiful. Steffy, “tradita” da tutti, si ritroverà in una situazione alquanto spiacevole.

Le anticipazioni di Beautiful, ci parlano di tutta una serie di problemi per Steffy, la cui vita comincerà a essere davvero molto complicata.

Nelle puntate attuali di Beautiful, stiamo assistendo a una situazione un po’ scomoda per Steffy, che lei sta cercando di affrontare nel miglior modo possibile. Il piccolo Douglas, figlio di suo fratello Thomas, messo di fronte alla possibilità di scegliere se vivere con suo padre oppure con Hope, ex compagna di Thomas e che in questi anni gli ha fatto da madre, ha scelto di andare a vivere con lo zio Finn e la zia Steffy, spiazzando tutti.

Una situazione non semplice, e Steffy si vedrà in seria difficoltà, cercando di fare la cosa giusta per Douglas, nonostante le proteste di Thomas che vorrebbe vedere suo figlio ogni volta che vuole. Ma nuove tegole stanno per arrivare nella vita di Steffy, e le vedremo molto in più là, perché si tratta di spoiler dagli Usa.

Beautiful, Steffy “tradita” da tutti, cosa succederà nelle future puntate

Gli spoiler di Beautiful, che arrivano dall’America, ci parlano di una situazione davvero molto complicata per Steffy Forrester.

La donna, infatti, si sentirà tradita dalle persone a cui vuole bene, e lei dovrà tirare fuori gli artigli, per andare avanti. Ridge, infatti, deciderà di affidare a Brooke la direzione della Forrester Creations, cosa che manderà Steffy su tutte le furie. In realtà, Brooke rifiuta l’offerta, proprio per non creare problemi con Steffy, ma poi ha dovuto accettare per le insistenze di Ridge.

Nel frattempo, Steffy chiede a Finn di stare lontano da Hope, perché per lei è un momento molto difficile ed è un po’ fuori controllo. Finn, invece, pensa che la ragazza vada supportata da tutti. Beth, figlia di Hope, si ammala, e così Hope chiama Finn, per aiutarla con la figlia, in modo che le siano somministrati i farmaci necessari. Ciò scatenerà la reazione di Steffy, che di certo non apprezzerà il gesto del marito.

Ma cosa succederà, dunque, a Steffy? Pare che attraverserà un momento davvero complicato, sentendosi tradita da tutti, e soprattutto dal marito. Intanto, Brooke sa che Hope ha preso una sbandata per Finn, e probabilmente interverrà prima che le cose arrivino a un punto di non ritorno. Vedremo più avanti cosa succederà.