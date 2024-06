Uomini e Donne, torna il cavaliere più discusso? Dopo la delusione d’amore, pronto a ripartire

Nel format di Canale 5, Uomini e Donne, sembra che si potrebbe assistere al ritorno di un cavaliere molto discusso. Ma di chi si tratta?

Tra i tanti programmi trasmessi su Canale 5, quello che attira molto l’attenzione è di sicuro Uomini e Donne. Qui i tronisti e le corteggiatrici si presentano proprio per cercare l’amore della loro vita e iniziare così una relazione dietro le telecamere della TV del biscione. Un format che riesce a ottenere grandi ascolti proprio per via del fatto che Maria de Filippi riesce sempre a trarre degli ottimi spunti di discussione e a far riflettere chiunque abbia di fronte.

Molte sono le coppie che si sono formate nel dating show di Canale 5 alcune delle quali vanno avanti ancora oggi. Altri invece non sono riusciti a portare avanti la relazione e, dopo un po’ di tempo dalla fine delle format, hanno scelto di prendere strade differenti e, in alcuni casi, di ritornare di nuovo a Uomini e Donne per un ulteriore tentativo. Durante le ultime ore si vocifera del fatto che proprio un ex cavaliere che in passato ha fatto molto discutere, potrebbe tornare presto nel format. Ma di chi si tratta? Scopriamolo insieme nel testo che segue.

Il corteggiatore pronto a ritornare a Uomini e Donne dopo la delusione d’amore? Ecco l’indiscrezione

Un ex cavaliere del trono over ha vissuto un vero e proprio dramma durante gli ultimi mesi. Infatti l’ex calciatore ha sofferto molto a seguito della fine della relazione proprio con la dama che incontrò nel dating show.

Stiamo parlando di Sossio Aruta e di Ursula Bernardo. Per diversi anni la coppia è stata molto unita e affiatata al punto da mettere al mondo anche una bambina, la piccola Bianca. I due apparivano talmente uniti al punto che in molti erano convinti che la relazione sarebbe durata per sempre. Ma i fan sono venuti a conoscenza del fatto che tale convinzione è stata distrutta, e che quindi quella coppia indistruttibile si era ormai separata. Ed è a quel punto che, tramite social, Sossio Aruta si è dimostrato essere sull’orlo della disperazione.

Fortunatamente però il tempo è in grado di guarire ogni ferita e sembra che adesso Sossio sia pronto per riprendere in mano la sua vita e ripartire da dove l’aveva lasciata. E infatti, proprio sui social, all’interno del box domande su Instagram ha dato una risposta che fa sperare ad un ritorno nel dating show di Canale 5, Uomini e Donne.

Il tutto è accaduto nel momento in cui un utente ha chiesto ad Aruta se avrebbe intenzione di ritornare nel programma in cui ha incontrato la madre di suo figlio. La risposta che ha dato non è stata precisa anzi, sono delle parole che possono essere interpretate in diverse versioni “Le vie del Signore sono infinite”.

Chissà se questa non è altro che una risposta che fa presagire la presenza di Sossio Aruta nella prossima edizione di Uomini e Donne e chissà se Maria de Filippi accetti di farlo entrare di nuovo in studio vista la situazione delicata che sta vivendo con Ursula. Insomma, non resta che attendere e scoprire altri dettagli.