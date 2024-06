Al Bano sconvolto, la confessione intima di Jasmine sui suoi uomini imbarazza tutti

Nemmeno Al Bano si aspettava una confessione del genere da parte di sua figlia Jasmine: problemi sentimentali per lei.

Legame ritrovato tra Al Bano Carrisi e sua figlia Jasmine, avuta dall’unione con Loredana Lecciso. In questo momento la figlia del cantautore è tra le più vicine a suo padre al punto da aver ufficialmente deciso di seguire le sue orme, sogni in musica per la giovane artista che sui social è tornata a far parlare di nuovo di sé. Questa volta per questioni sentimentali e non per i suoi lavori.

Jasmine vuole diventare una cantante e spera che sia la musica ad aprirle le porte dello spettacolo. Papà Al Bano ce la sta mettendo tutta per accontentarla al punto che quest’estate si sono anche esibiti insieme in alcuni concerti. 81 anni e non sentirli per l’artista pugliese che ha regalato al pubblico della Basilicata un evento unico. Vederlo in compagnia della sua famiglia non sempre è stato facile.

Ora Al Bano è il primo a voler riscoprire gli affetti cari e confrontarsi con le loro vicende quotidiane. L’ultima ammissione ha però causato un po’ di imbarazzo nei confronti del celebre cantautore che spera di vedere presto suo figlia trovare l’uomo giusto per lei.

Jasmine e la verità sull’amore: la confessione social spiazza papà Al Bano

Divertente siparietto social per la ventunenne Jasmine che ha voluto concedersi un simpatico momento per parlare delle sue storie sentimentali. Nel video la figlia d’arte ha ammesso di aver avuto più di qualche problema a trovare un partner decente. “Vado sempre appresso ai casi umani“ è stata la frase shock che ha sconvolto non solo il popolo del web ma anche suo papà.

Se ne sono dette tante sul conto di Jasmine, specialmente ai tempi dei suoi vecchi amori, e qualcuno ha persino iniziato a parlare di una presunta maternità in vista. Nulla di più lontano dalla realtà visto che l’aspirante autrice musicale in questo momento sembra avere occhi e testa solo per la sua carriera. Le esperienze del passato hanno lasciato il segno e ora gli uomini possono aspettare.

Sospiro di sollievo, probabilmente a metà, per Al Bano che non può che augure il meglio alla giovane figlia. Sia in ambito artistico, dove le sta dando una grande mano, ma anche in ambito sentimentale. Intervenire lì è un po’ più difficile per lui quindi spera che sia sua figlia a mettere la testa a posto e a fare le scelte giuste. Prima o poi l’amore busserà anche alla sua porta.