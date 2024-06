Nuovi tronisti Uomini e Donne: promossi una dama e un cavaliere

Nella prossima edizione di Uomini e Donne i nuovi tronisti potrebbero essere una dama e un cavaliere del parterre over.

Sono passate solo poche settimane dalla fine di Uomini e Donne ma già sale l’attesa per la prossima edizione e di scoprire i nomi dei possibili tronisti che nel programma cercheranno di trovare l’amore, proprio come è successo a Brando Ephrikian, Cristian Forti e Daniele Paudice, usciti dal programma tutti fidanzati, rispettivamente con Raffaella Scuotto, Valentina Pesaresi e Gaia Gigli.

Esperienza diversa e turbolenta invece è stata quella dell’ex dama Ida Platano che, purtroppo, sul trono non è riuscita a trovare l’amore. Ora si vocifera della possibilità che i nuovi tronisti di Uomini e Donne siano proprio una dama e un cavaliere del parterre over.

Una dama e un cavaliere nuovi tronisti di Uomini e Donne

Stando ad un’indiscrezione dell’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni, le registrazioni di Uomini e Donne riprenderanno il 30 agosto.

In attesa che si cominci, in tanti non vedono l’ora di scoprire i nomi dei prossimi tronisti che cercheranno di trovare l’amore nel programma condotto da Maria De Filippi. Negli ultimi giorni si era vociferato della possibilità che Gianni Sperti e Tina Cipollari, da anni opinionisti della trasmissione, potessero essere i nuovi tronisti.

I diretti interessati hanno però smentito categoricamente la notizia, dicendo che torneranno in studio a settembre ma sempre e solo nelle vesti di opinionisti. Secondo un altro rumor diffuso su Instagram dall’esperto di gossip Amedeo Venza, dopo la disastrosa esperienza dell’ex dama Ida Platano, potrebbero però salire sul trono una dama e un cavaliere del parterre over.

Venza ha infatti scritto in una stories: “Sono in corso i casting per i nuovi tronisti e tra questi potrebbe esserci una dama o un cavaliere degli Over.. proprio come è accaduto con Ida.” Non si sbilancia sui nomi dei possibili tronisti, ma l’esperto ammette che potrebbero essere due protagonisti del trono over.

Dunque Maria De Filippi potrebbe voler ritentare l’esperimento di portare sul trono una dama e un cavaliere del trono over, come ha fatto con la Platano, sperando però che siano più fortunati di lei e che riescano ad innamorarsi e a fare la loro scelta nello studio di Uomini e Donne.