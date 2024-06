Tale e Quale Show 2024, Carlo Conti sfida Mediaset: i nomi con cui punta a battere la concorrenza

Carlo Conti è pronto a sbaragliare la concorrenza di Mediaset con un cast eccezionale per la prossima edizione di Tale e Quale Show.

Nonostante la preparazione e l’organizzazione del prossimo Festival di Sanremo sia la priorità assoluta per Carlo Conti, il famoso e amato conduttore sta anche pensando al cast per Tale e Quale 2024 che partirà il prossimo autunno.

Negli ultimi giorni sono circolati tanti nomi di possibili concorrenti per il seguitissimo programma di canto e imitazioni. Secondo alcune indiscrezioni questi potrebbero essere i nomi con cui Carlo Conti vorrebbe battere la concorrenza di Mediaset.

I nomi dei possibili concorrenti di Tale e Quale Show 2024

Il prossimo autunno comincerà una nuova attesissima edizione di Tale e Quale Show, il programma condotto da Carlo Conti in cui personaggi famosi del mondo dello spettacolo, del cinema, dello sport, si cimentano nelle imitazioni di cantanti italiani e internazionali.

Nelle ultime settimane si sono svolti (e sono ancora in corso) i provini per Tale e Quale Show 2024 e, dopo un’attenta selezione, verrà scelto il cast che si esibirà durante la trasmissione. Secondo Biccy, fra coloro che hanno fatto i provini e sperano di essere i prossimi concorrenti del programma di Carlo Conti ci sono molti ex protagonisti del Grande Fratello.

Ad esempio la coppia formata da Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia, ma anche Sophie Codegoni (che, stando alle parole dell’esperta di gossip Deianira Marzano, stava prendendo lezioni di canto), Massimiliano Varrese, le sorelle Jessica, Lulù, Clarissa Selassié, Manila Nazzaro, Milena Miconi. Altri nomi che sono spuntati sono quelli di Katia Ricciarelli (che pure ha partecipato al Grande Fratello vip), Carmen Di Pietro, Nadia Rinaldi, Federico Fashion Style, Karma B, Rosanna Banfi e Patrizia Pellegrino.

Non solo, ma sembra che anche un ex protagonista di Uomini e Donne voglia partecipare a Tale e Quale Show. Si tratta del cavaliere Giorgio Manetti, ex di Gemma Galgani, che qualche tempo fa aveva confessato che avrebbe voluto entrare a far parte del cast di Tale e Quale Show 2024 per interpretare artisti stranieri, non italiani.

Bisognerà attendere ancora qualche settimana per scoprire i nomi dei concorrenti ufficiali e verificare se all’interno del cast ci sarà anche qualcuno di questi personaggi che ha fatto di recente i provini.