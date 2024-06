Cecilia Rodriguez cambia look prima delle nozze: bellissima così

Prima delle nozze con Ignazio Moser Cecilia Rodriguez cambia look: ecco come si mostra.

La bella showgirl si mostra nella sua nuova versione, a pochissimi giorni dalle nozze con il suo amato Ignazio Moser. Meravigliosa, con questo nuovo look sarà davvero una sposa bellissima.

Dopo il matrimonio meraviglioso di Diletta Leotta, il prossimo 30 giugno si sposa Cecilia Rodriguez, la sorella di Belen. L’argentina dirà “sì lo voglio” al fidanzato Ignazio Moser dopo anni di ripensamenti, rimandi e varie crisi di coppia. Finalmente arriva il giorno tanto atteso e per l’occasione decide di cambiare look: ecco come si è mostrata.

Cecilia Rodriguez al matrimonio cambia look: ecco come si è mostrata

La showgirl argentina sposerà domenica 30 giugno il suo Ignazio Moser coronando il sogno d’amore dopo 7 anni di fidanzamento. Nel 2022 era arrivata la proposta, ma dopo diversi imprevisti i due si sono ritrovati e hanno fissato la data per il matrimonio. La cerimonia si terrà in Toscana, in una maxi tenuta a Prato, ad Artimino, nel comune di Carmignano precisamente nella Villa Medicea “La Ferdinanda” che dà sui vigneti di Monte Albano. Il giorno prima delle nozze ci sarà una festa intima con la sola famiglia mentre il giorno delle nozze sono previsti tantissimi invitati. Per l’occasione Cecilia si prepara dal parrucchiere Aldo Coppola, affidandosi alll’hairstylist Simona Ghezzi, che sceglie per lei un cambio look.

Sarà un weekend meraviglioso in Toscana dove tantissimi vip stanno arrivando in questi giorni per prepararsi all’evento. Come per la Leotta anche Cecilia ha scelto vestiti di Atelier Emè. Quello tradizionale per il giorno dl matrimonio e poi qualche altro modello che verrà mostrato in giornata. Ma le sorprese non finiscono qui perché pare che a cantare alle nozze ci sarà Tananai con i suoi brani super romantici.

Cecilia ci tiene tantissimo a mostrarsi in queste ultime ore prima delle nozze e in un video ha mostrato se stessa sotto una lampada. “Sono venuta dal parrucchiere perché sono piena di capelli bianchi, tremendi, lunghi, spazi dappertutto. Tremenda questa cosa ma va bene”, ha detto la sorellina di Belen. Sarà Simona Ghezzi a prendersi cura di lei e farle la tinta e l’acconciatura per il giorno del matrimonio. Cecilia in versione sposa sarà sicuramente impeccabile e tantissime persone non vedono l’ora di vederla sposare il sui Ignazio. Saranno le nozze più attese dell’anno le loro infatti la coppia ha tantissimi fan fin dall’invio della relazione, quando i due si conobbero al Grande Fratello Vip.