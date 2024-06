Rientro dalle vacanze, occhio alle valigie: questo errore è molto comune, cosa si rischia

Al rientro dalle vacanze va fatta assolutamente attenzione alle valigie, c’è un errore comune che tutti fanno e che comporta gravi rischi.

La cosa fondamentale è controllarle sempre al rientro dalle vacanze, questo vale sia per un viaggio in mete esotiche e particolari e sia per chi fa un viaggio in prossimità di casa, quindi per tutti la pratica da adottare è la medesima ed è di grande importanza.

Questo permette di evitare spiacevoli conseguenze che possono sembrare banali e invece hanno portato, soprattutto negli ultimi anni ad un problema veramente ingente che oggi riguarda tutti noi e che sono, appunto, la dimostrazione di quanto sia profonda la ripercussione sulla salute.

Rientro dalle vacanze, attenzione alle valigie: rischi grosso

Il primo e gravissimo errore che tutti fanno è quello di preparare o disfare le valigie sul letto. Un passaggio che non va assolutamente fatto perché queste sono sporche e non possono entrare a diretto contatto con la superficie del letto dove si dorme. Meglio scegliere un’altra zona dove collocarle, magari unendo due sedie oppure su un ripiano o sul pavimento. Il letto non è uno di quelli che si possono usare per poggiare cose di questo tipo.

In secondo luogo le valigie vanno igienizzate, prima di essere riposte nei mobili o negli armadi. Quindi pulire attentamente la zona interna, controllare bene ogni angolo, lasciare asciugare e poi igienizzare fuori. Non solo lavare con il sapone ma con un buon disinfettante che possa eliminare germi e batteri. Non chiudere e non riporre quando è bagnata, pena la formazione di muffa.

Una cosa essenziale che riguarda poi gli angoli delle valigie è notare se ci sono anomalie, insetti, in particolare cimici. Queste hanno avuto una vasta diffusione negli anni proprio grazie alle valigie. Non è difficile infatti insediarsi e poi diffondersi ovunque ed è quello che è avvenuto. Questo però può succedere con qualunque tipo di animale. Per questo motivo va fatto un controllo accurato, soprattutto poi se si viaggia in zone particolarmente a rischio.

Non fare velocemente ma aprire bene tutto, anche la cerniera grande centrale di chiusura che offre l’accesso alla struttura della valigia stessa, molto spesso è qui che si annidano proprio gli insetti. Una volta che tutto è stato adeguatamente valutato e pulito, allora si potranno conservare in totale sicurezza. Sicuramente questi passaggi sono noiosi ma permettono di scongiurare il peggio e di evitare problemi molto seri per il futuro.