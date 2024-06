Chiara Ferragni, la scelta choc su Fedez: cosa ha fatto pubblicamente

Chiara Ferragni ha deciso di fare un passo decisivo che nel mondo dei social potrebbe pesare quanto un macigno

Chiara Ferragni continua a utilizzare i social media per esprimere il suo stato d’animo dopo la separazione da Fedez. Lo fa postando foto, mandando presunte frecciatine all’ex marito che i fan colgono all’istante o prendendo semplicemente decisioni drastiche.

Se qualche giorno fa si parlava dell’ultimo post di Tik Tok in cui la Ferragni davanti ad una statua di Napoleone manderebbe un messaggio al rapper, in queste ore un post di Alessandro Rosica non lascia scampo all’immaginazione: l’imprenditrice ha fatto una scelta, chiudendo definitivamente con il suo passato.

Chiara Ferragni ci dà un taglio definitivo

I post e i video dei Ferragnez felici non sono che un mero ricordo. Visto che la loro vita insieme si è raccontata per filo e per segno attraverso i social, questi stessi social oggi ne annunciano la fine definitiva.

I fan più affezionati dell’ex coppia sperano ancora in un loro ricongiungimento ma questa possibilità si fa sempre più improbabile. Chiara Ferragni giusto qualche giorno fa ha postato un video su Tik Tok accompagnato da un audio che parla di un amore svanito improvvisamente: “Poi all’improvviso ho smesso d’amarla, da un’ora all’altra. Alle otto di sera ero innamorato pazzo, alle nove e tre quarti non me ne importava più niente: era finita, ero guarito”. La Ferragni mima queste parole con un’espressione divertita, e la caption “Uomini” sembra lasciare pochi dubbi sul destinatario del messaggio, ovvero Fedez.

Alcuni fan vedono in questo video una semplice frecciatina rivolta all’ex marito, sottolineando la fine improvvisa della loro relazione. Le reazioni del pubblico sono state varie: alcuni hanno mostrato sostegno e affetto verso Chiara, apprezzando la sua autoironia, mentre altri hanno trovato il video imbarazzante e fuori luogo, etichettandolo come “cringe”.

Frecciatina o meno, quello che ha fatto su Instagram l’imprenditrice digitale non lascia dubbi. Alessandro Rosica, meglio conosciuto come Investigatore social ha evidenziato un gesto dell’ex moglie di Fedez che lascia un pò l’amaro in bocca: “Ultima ora. Chiara ha rimosso tutte le foto con l’ormai ex marito Fedez e addirittura non vuole sentirlo più nominare nemmeno se dovessero essere in fin di vita. Diciamo che è finita nel peggiore dei modi.” Parole scritte su uno sfondo nero che colpiscono e che riflettono il dolore che si prova quando un matrimonio apparentemente felice, finisce.

Così come l’amore pare sia svanito improvvisamente, Chiara ha deciso di far sparire anche le prove di questo sentimento che fino a poco tempo fa la univa al cantante. Certo, nel mondo dei social questo gesto ha un peso rilevante, ma c’è anche l’insinuazione di una domanda più cruda e cinica: si tratta di marketing? Chissà.. la risposta la lasciamo ai fan della Ferragni.