Enrico Nigiotti, il nuovo look conquista tutti: cosa ha fatto ai capelli – Foto

Estate di cambiamenti per Enrico Nigiotti che ha deciso di tornare sui social e di sorprendere i fan con il nuovo look.

Il cantautore diventato famoso grazie ad Amici e consacratosi definitivamente dopo il successo al Festival di Sanremo con “Nonno Hollywood”, ha deciso di cambiare nell’aspetto ma non nell’identità. Look tutto nuovo e pienamente in linea con l’estate per Enrico Nigiotti che ha stupito ancora una volta tutti, questa volta a colpire il pubblico non sono state però le sue canzoni.

Nigiotti è nato a Livorno e ha sempre manifestato grande amore per la musica, passione che gli ha trasmesso suo padre Stefano. Per questo a 16 anni aveva già scritto le sue prime canzoni e a poco più di 20 è entrato nell’accademia di Amici. Avventura terminata forse troppo presto per lasciare che l’allora sua fidanzata, Elena D’Amario, potesse proseguire all’interno dello show.

Il cantante ai tempi si fece subito notare per la sua grinta, mentre per il look si è dovuto aspettare un po’. Enrico Nigiotti, grazie anche al suo aspetto e alla sua capigliatura, non si è messo in mostra solo come un grande artista ma si è fatto apprezzare anche per la sua bellezza. E nemmeno i nuovi capelli hanno fatto cambiare idea al pubblico.

Enrico Nigiotti sorprende i fan: look tutto nuovo per il cantante

Quando aveva iniziato la sua avventura nello spettacolo aveva i capelli cortissimi. Poi, con il passare del tempo, ha deciso di farseli crescere e ora ha cambiato nuovamente stile. Addio ai capelli lunghi sciolti e benvenute treccine per Enrico Nigiotti che si è concesso un rilassante trattamento mentre era in spiaggia.

Proprio come fanno in molti, mentre era al mare il cantante ha deciso di fermare un’acconciatrice che si aggirava per la spiaggia e di affidarsi ai suoi trattamenti. A giudicare dallo sguardo concentrato, l’ex allievo di Maria De Filippi sembra essere contento della scelta. I capelli lunghi sono diventati un marchio di fabbrica per lui che ha deciso di dare loro un look tutto diverso.

In attesa di sapere se Enrico Nigiotti parteciperà al prossimo Festival di Sanremo, Carlo Conti potrebbe pensare a lui visto che sono entrambi toscani, il pubblico continua a seguire le sue avventure sui social dove il cantautore è sempre molto attivo. Anche quando è intenzionato a concedersi un po’ di relax lontano dal palcoscenico.