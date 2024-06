Il miglior modo di dormire in estate? È il contrario di quello che tutti abbiamo sempre saputo

Qual è il miglior modo per dormire in estate? Beh nessuno ha mai pensato di dover fare proprio il contrario di quello che si pensa.

Con l’arrivo dell’estate il caldo inizia a farsi sentire e diventa complicato dormire la notte per questo si cercano tantissimi rimedi sempre più diversi per non passare la notte in bianco. Ecco allora qualche consiglio per trovare il modo migliore per riposare.

Quando il caldo dell’estate inizia a farsi sentire subito pensiamo ad accendere i condizionatori e a rendere fredde le nostre stanze. Il rimedio per dormire bene la notte però potrebbe essere molto più semplice, e anche economico: ecco di cosa si tratta.

Come dormire meglio la notte in estate: il miglior rimedio per non passare la notte in bianco

Per dormire bene la notte e non passare ore e ore svegli cercando un modo per riposare al meglio, conviene, soprattutto in estate, dormire nudi. Questo fa bene non solo perché non ci fa sentire il caldo eccessivo, ma anche perché aiuta la salute intima. Se rinunciamo non solo al pigiama, ma anche agli indumenti intimi si riduce il rischio di irritazioni e si dorme anche meglio.

Secondo Emma Woodrow, che si occupa di acquisti di lingerie, le mutandine strette e scomode possono portare irritazioni, ma anche infezioni e odori sgradevoli. Quando fa caldo le parti intimi sono più sudate del normale e questo può causare maggiore umidità e quindi infezioni. Insomma ci sono diversi buoni motivi per dormire senza vestiti e intimo.

Come abbiamo già anticipato le zone intime in estate sono a rischio a causa del sudore. Per cui dormire senza biancheria intima permette di far circolare aria anche attorno a quella zona, evitando così irritazioni ed eruzioni cutanee. Durante le notti calde inoltre le zone intime possono accumulare umidità, soprattutto se si indossa biancheria intima più stretta del normale. Se si rimane asciutti quindi il rischio di accumulare batteri, e sviluppare infezioni, è molto più elevato.

Dormire senza biancheria intima è anche più comodo per la pelle infatti il corpo non si sentirà troppo stretto a causa dei tessuti che vanno a stringere le diverse zone. La pelle riesce a respirare di più e a trarne beneficio. È quindi questo il metodo più salutare per dormire la notte, soprattutto in estate. È fonte di benessere infatti, oltre alla pelle, il corpo raggiunge una temperatura bassa in minor tempo e questo permette di riposare meglio, riducendo lo stress, aumentando la salute metabolica e il sistema immunitario ed evitando sudori in estate.