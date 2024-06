Endless Love anticipazioni: Emir uccide Kemal? Spoiler choc sulla seconda stagione

Emir Kozcuoglu ucciderà Kemal Soydere? Ecco lo spoiler choc sulla seconda stagione di Endless Love: verità agghiacciante!

In base alle anticipazioni della seconda stagione della nota e seguitissima serie di origini turche, i telespettatori assisteranno ad una puntata choc che lascerà tutti a bocca aperta. Ecco cosa accadrà!

Sbarcata da qualche mese sul piccolo schermo nel nostro Paese, Endless Love è una serie televisiva che ha catturato in poco tempo l’interesse di una vasta fetta di pubblico. Diversi i colpi di scena che segnano i vari episodi della soap, con i telespettatori curiosi di scoprire cosa accadrà ai vari personaggi.

In particolare ad appassionare i fan della serie è la tormentata storia d’amore tra Nihan e Kemal che dovranno fare i conti con le continue ingerenze di Emir Kozcuoglu. Proprio i due protagonisti maschili saranno uno contro l’altro fino all’ultima puntata che sarà segnata da un clamoroso e agghiacciante colpo di scena.

Spoiler Endless Love, Emir uccide Kemal? Verità agghiacciante, fan increduli

Innamorata di Kemal, a causa di un ricatto la giovane e bella Nihan è dovuta convolare a nozze con Emir. Quest’ultimo è disposto a fare di tutto pur di avere la giovane al suo fianco e si rivelerà essere particolarmente spavaldo e arrogante fino all’ultima puntata. Una lotta senza sosta, quella tra Emir e Kemal, che purtroppo avrà un tragico epilogo.

Stando alle anticipazioni della seconda stagione, infatti, Emir userà tutte le carte a sua disposizione per mettere il rivale fuori dai giochi. In particolare, avvalendosi dell’aiuto di Baran, organizzerà una trappola con il chiaro intento di uccidere Kemal. A tal fine sequestrerà Nihan per utilizzarla come esca e attrarre così Kemal.

Quest’ultimo farà di tutto pur di salvare la sua dolce metà e, purtroppo, cadrà nella trappola escogitata dall’imprenditore. Kemal troverà Nihan legata ad un masso, in bilico su un precipizio. L’uomo, a sua volta, raggiungerà un luogo dove sarà attorniato da dispositivi esplosivi. Sarà sufficiente fare un passo per dare il via ad un’esplosione a catena.

Soydere sarà disposto a sacrificare la sua vita, a patto che la moglie si salvi. Per questo motivo obbligherà Kozcuoglu a dare il telefono a Nihan e ad indicare la strada da fare per liberarsi. Una volta salva, Nihan chiamerà immediatamente il commissario Hakan, che giungerà con degli artificieri. Quest’ultimi faranno sapere che è possibile disinnescare solo la mina vicino a Emir, mentre non sarà possibile fare nulla per quelle che circondano Kemal.

Emir verrà così salvato. Peccato che sarà costretto a passare davanti a Kemal che deciderà di bloccare l’uomo con un braccio. Consapevole di non avere più alcuna speranza, infatti, Kemal farà in modo che Emir abbia il suo medesimo destino. Dopo aver detto per sempre addio a Nihan, Kemal farà un passo e le mine esploderanno, uccidendo così sia lui che Emir.