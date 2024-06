“Mi hanno fatta a pezzi”: la confessione choc di Belen Rodriguez sugli ex, rivelazione mai fatte prima

Belen Rodriguez ha fatto una confessione inattesa sui suoi ex. Ecco la rivelazione che non è mai stata pronunciata fino ad oggi.

In questi giorni Belen Rodriguez si trova in Sardegna anche per il matrimonio della sorella Cecilia con Ignazio Moser. In ogni caso, ha trovato comunque il tempo per parlare di nuovo di quella storia d’amore vissuta con Stefano de Martino, una relazione molto difficile e travagliata. Un periodo della vita di Belen che l’ha portata a soffrire molto fino ad arrivare a vivere dei momenti molto bui da cui fortunatamente è riuscita ad uscire.

Un pò di tempo fa Belen Rodriguez è stata ospite al Festival Nazionale del cinema e della Televisione di Benevento, occasione perfetta per rispondere ad alcune domande e fare delle dichiarazioni mai sentite fino ad ora. Ma di cosa si tratta? Che cosa ha detto su Stefano de Martino? Scopriamolo insieme nel testo che segue.

Belen Rodriguez e la frecciatina lanciata a Stefano de Martino

Nel momento in cui è stato affrontato uno dei temi più caldi per Belen Rodriguez ossia l’amore, la showgirl argentina ha fatto delle confessioni mai sentite fino ad ora.

La conduttrice argentina ha parlato quindi di quel rapporto vissuto con il papà del piccolo Santiago, l’uomo che ha sposato e al quale, a più riprese, ha voluto dare una seconda possibilità.

Ed è proprio su di lui, e più in generale sul sentimenti provati in quel periodo, che ha detto “L’amore? Sono stata fatta a pezzi, a brandelli. Ma alla fine vinco io, perché non mi arrendo. Sono innamorata dell’amore, non riuscirei a dire di amare più mia figlia di mia madre o di mia nonna”.

In seguito Belen Rodriguez ha parlato di quelle che sono le sue paure confessando di temere di non avere più risorse ed energie né tantomeno la stessa leggerezza di un tempo oltre che di non essere più in grado di avere un matrimonio stabile o di perdere i genitori.

Insomma nulla di nuovo, le stesse paure che provano molte altre donne come lei. Inoltre la showgirl è convinta che la cosa più giusta da fare sia quella di parlarne con qualcuno in quanto, se ognuna di queste paure continua a restare nascosta dentro di sé, il rischio che si corre è quello che scoppino e che si crei un inizio di depressione.