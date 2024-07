Allontanare le zanzare senza spendere: tutti hanno scoperto il trucco dell’estate da provare subito

Stufi di essere punti dalle zanzare? Il trucco dell’estate può essere la soluzione ideale per tenere lontani questi fastidiosi insetti.

Estate, sinonimo di caldo e relax? Il caldo sicuramente non manca nel periodo estivo, il relax invece non sempre è assicurato. A congiurare contro il nostro legittimo desiderio di comfort ci sono infatti le fastidiosissime zanzare, i piccoli insetti volanti che non vedono l’ora di martoriare la nostra pelle durante l’estate.

Per allontanare le zanzare – e soprattutto le loro punzecchiature – ci si ingegna in ogni modo possibile: i rimedi più gettonati rimangono sempre le zanzariere, gli zampironi o altri fumi per tenerle a debita distanza. A volte però tutto è vano: le zanzare si intrufolano comunque con buona pace delle nostre barriere.

La tentazione della disperazione potrebbe essere dietro l’angolo. Vi farà piacere sapere allora che c’è il trucco dell’estate per allontanare le temibili zanzare senza spendere cifre colossali. Ci basterà arruolare alla causa un oggetto di uso comune che ci tornerà molto utile per sgravarci una volta per tutte dal tormento di questi insetti.

Come funziona il trucco dell’estate per allontanare le zanzare da casa

Per liberarci dalle zanzare ci basterà usare un semplice rotolo di carta igienica. Proprio così: il trucco della carta igienica negli ultimi tempi è diventato virale e promette di salvare la nostra estate dall’incubo delle zanzare. Scopriamo come funziona questo rimedio da provare subito e che sfrutta la sensibilità delle zanzare agli odori.

Il trucco della carta igienica si basa infatti sugli oli essenziali, ben noti per la loro azione repellente nei confronti di questi insetti, infastiditi dall’odore degli oli. Non dovremo fare altro che preparare la carta igienica con oli essenziali. Il più efficace risulta essere l’olio di albero del tè, ma anche la citronella ottiene buoni risultati.

Tagliamo poi varie strisce di carta igienica e riponiamole in un contenitore o in un vassoio. Assicuriamoci che le strisce siano state ben distribuite e che siano di facile accesso. Attenzione a come applichiamo l’olio: la carta igienica lo assorbirà rilasciandone con gradualità l’odore nell’ambiente.

Il contenitore o il vassoio andranno posizionati nella stanze dalle quali vogliamo tenere lontane le zanzare, ma anche dove circola bene l’aria. In questo modo l’odore della citronella – o dell’olio di albero del tè – agirà come un potente repellente naturale. Andremo così a creare una barriera in grado di disorientare le zanzare rendendo loro difficile rilevare e seguire le “vittime” designate (cioè noi).