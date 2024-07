Crema solare, se la metti così la scottatura è in arrivo: stai facendo un errore terribile

Qual è il modo migliore per applicare la crema solare affinché funzioni bene? Ecco gli errori da non fare per evitare scottature.

Spesso si pensa che basta solo mettere la crema solare per essere perfettamente protetti e evitare spiacevoli inconvenienti come arrossamenti e bruciature. Ma in realtà non è così: è importante il tipo di crema da scegliere e il modo in cui viene applicata.

Molte persone commettono tanti comuni errori e finiscono per scottarsi ugualmente dando poi la colpa alla crema solare che viene considerata non funzionante. Dipende molto invece dal modo giusto di stenderla sulla pelle. Anche un gesto che sembra semplice e banale, e di fatto lo è, può esser fatto nella modalità corretta oppure no.

Per avere una pelle davvero ben protetta ed ottenere un’abbronzatura impeccabile occorrono determinati importanti accorgimenti da conoscere e mettere in pratica. Scopriamo quali sono le giuste modalità e gli errori da non fare.

Gli errori da evitare quando si mette la crema solare: come applicarla bene

Se non viene stesa così da coprire effettivamente tutta la pelle la crema solare non risulta efficace. Si pensa di doverla applicare solo quando si va al mare, ma è utile anche in città se si sta tanto tempo all’aria aperta e anche in montagna dove il sole può essere altrettanto forte quanto in spiaggia.

La scelta del livello di protezione è fondamentale. È importante farlo in base al proprio fototipo e usare una schermatura totale durante i primi giorni di esposizione al sole per poi eventualmente passare a gradi inferiori di capacità protettiva.

Non bisogna essere eccessivamente parchi quando si applica la crema solare. Metterne soltanto uno strato sottile non la rende efficace. Deve essere cosparsa in modo uniforme ed omogeneo su tutte le parti di pelle esposte al sole e spalmata bene. Ovviamente non bisogna applicarne un tubetto alla volta, cioè non è necessario mettere uno strato troppo spesso, ma quanto basta per essere spalmata per diversi secondi.

Un errore che spesso si commette è di non riapplicarla nel corso della giornata e soprattutto dopo che si è fatto il bagno a mare. È essenziale invece riapplicarla perché il contatto con l’acqua ne elimina una buona quantità e quindi lo strato che rimane è troppo poco e ne diminuisce di fatto l’efficacia.

Un altro sbaglio che spesso si commette è usare una crema solare dell’anno precedente, magari già aperta: il rischio è che abbia perso la sua funzione protettiva anche se ha ancora un buon odore e il colore non è cambiato. Anche i prodotti di questo tipo hanno una data di scadenza e seppure non è riportata bisogna considerare che dopo un anno hanno perso la loro funzione originaria.

Questi piccoli accorgimenti e i conseguenti errori da evitare aiutano ad abbronzarsi bene senza spiacevoli scottature e danni alla pelle.