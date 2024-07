Assaggiatore professionista: puoi guadagnare 5.000 euro al mese mangiando dolci

In questo articolo parliamo del lavoro di assaggiatore professionista, in cosa consiste esattamente e come fare per diventarlo.

Tutti vorremmo avere un lavoro ben pagato, facendo qualcosa che amiamo. E di certo, mangiare è una delle cose che l’uomo ama di più a questo mondo. Adora il cibo, questo è sicuro.

Il cibo è la benzina di noi umani, ci consente di ottenere i nutrienti necessari per star bene, e se si mangia sano questo può portare ad avere molta forza, carica e all’essere produttivi, soprattutto nel campo lavorativo. Poi, ci sono le golosità, come i dolci, che fanno letteralmente impazzire molti di noi.

Gelati, torte di vario genere, paste, sono tutte cose per cui molti di noi vanno pazzi. Ma attenzione a non esagerare, sennò sono guai soprattutto a livello glicemico. Tuttavia, assaggiare può essere un buon compromesso, soprattutto se lo si fa per lavoro. Provate per un attimo a immaginare di essere ben pagati, magari sui 5 mila euro al mese, solo per assaggiare gelati, biscotti e quant’altro.

Ebbene, un lavoro così esiste davvero ed è quello dell’assaggiatore professionista. Ma in cosa consiste esattamente? Scopriamolo insieme.

Assaggiatore professionista, in cosa consiste il lavoro, guadagni, requisiti per diventarlo

Quello dell’assaggiatore professionista è un mestiere molto in voga che consente di guadagnare cifre peraltro molto interessanti.

In inglese è chiamato “professional food taster”, e il suo compito consiste nell’assaggiare cibi, per valutarli. Non farà una recensione in merito, ma assaggerà se sono buoni o meno, facendo in modo che si abbia un parere esperto e realistico sulla qualità del cibo.

Un assaggiatore professionista può assaggiare vini, ad esempio, e lavorerà nell’ambito di un’azienda che li produce. Grazie al suo supporto, infatti, è possibile avere delle dritte su come rendere il prodotto più appetibile, e se ci sono errori vengono corretti. Altrimenti, si può lavorare per chi si occupa di generi alimentari, che possono essere dolci o altro, e anche qui può dare dei consigli fondamentali per il successo o meno del prodotto.

Questo lavoro può essere svolto anche per ristoranti o attività commerciali, il che vuol dire che tutto ciò che è prodotto è fatto al meglio e si sarà più sereni nella vendita. L’assaggiatore professionista è un mestiere di nicchia, ed è pagato molto bene. Si parla di un minimo di 36 mila euro annui, fino ai 65 mila euro annui. In sostanza, arrivare a guadagnare 5 mila euro al mese. Per intraprendere tale mestiere, ci sono dei corsi di formazione appositi offerti da istituti che si occupano di questo.