Ambra Angiolini, spunta la foto con il pancione: “La mia overdose d’amore”, bellissima

Ambra Angiolini sceglie i social per condividere il suo ricordo della maternità. La foto con il pancione diventa virale in poche ore.

Nel mondo del cinema e della televisione, Ambra Angiolini rimane ancora oggi uno dei nomi più amati e apprezzati dal pubblico. L’attrice è il simbolo di una intera generazione: con la sua presenza ha arricchito i pomeriggi dei ragazzi di Non è la Rai, programma di Gianni Boncompagni con cui ha conquistato la notorietà.

Il successo cinematografico arriva negli anni Duemila, periodo in cui l’attrice prende parte a pellicole di grande risonanza, come Saturno Contro, del regista Ferzan Ozpetek. Molto apprezzata anche dalla critica, Ambra Angiolini affronta anche il teatro, mettendo in gioco le sue capacità attoriali.

Recentemente, l’attrice ha preso parte ad X-Factor in qualità di giudice, oltre a rivestire ruoli importanti anche per il talent di Canale 5 Amici. Impegnata anche nel sociale, Ambra Angiolini ha recentemente pubblicato il volume dal titolo InFame, dove racconta la sua battaglia contro la bulimia.

Ambra Angiolini e la foto con il pancione sul social

Sempre molto attiva sui social, Ambra Angiolini vanta un seguito su Instagram di oltre 1 milione di follower, confermandosi uno dei nomi più amati del mondo dello spettacolo italiano. Sulla piattaforma delle immagini, l’attrice ama condividere scatti inediti della sua vita, momenti sul set, video insieme ai suoi affetti più cari e messaggi rivolti ai fan. Tra i contenuti appena citati, Ambra Angiolini ha voluto pubblicare alcune fotografie inedite del suo periodo di gravidanza.

L’attrice si mostra con il pancione, in attesa della figlia Jolanda Renga e accompagna le foto con la didascalia “La mia overdose d’amore”. Splendente, circondata da colori tenui, con indosso un abito rosa, l’attrice si mostra in uno stato di benessere con la sua gravidanza. Ambra Angiolini cita anche Julian Hargreaves, il suo amico fotografo che ha realizzato le meravigliose fotografie mostrate sul social.

Dopo la pubblicazione degli scatti, Ambra Angiolini ha ricevuto l’affetto e i commenti positivi di molti fan, i quali hanno ricordato con piacere il momento della gravidanza dell’attrice, reso noto su tutti i tabloid nazionali. Nella didascalia di accompagnamento della foto, l’attrice sottolinea di non essere attualmente incinta e di avere pubblicato le foto spinta dal desiderio di rivivere quell’emozione e diffonderla tra i suoi fan.