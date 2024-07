“Ignoranti con milioni di follower”: ex Uomini e Donne sbotta sui social e affonda le influencer – Video

Un’ex protagonista di “Uomini e donne” si è scagliata contro i tantissimi influencer che oggi popolano il web, sottolineando come molti di loro siano ignoranti.

Acquisire popolarità è ormai diventato sempre più semplice, può bastare una breve apparizione in Tv per un reality o simili per poter vedere crescere il proprio numero di follower e avere un rapporto diretto con persone che non si sono mai incontrate prima.

In quel caso provare un moto di affetto pur non avendo mai avuto una conoscenza vera e propria può essere naturale, così come voler conoscere come si sia evoluta la loro vita in seguito a questa esperienza, nel privato e non solo.

Nella maggior parte dei casi si può poi essere contattati anche da marchi più o meno noti e trasformarsi in influencer, come vengono definiti quei personaggi che si occupano di fare sponsorizzazioni sui social e non solo. A volte addirittura approfittano di questa vetrina anche per dare consigli su argomenti più o meno importanti, anche se sarebbe meglio evitare quando si tratta di alimentazione e prodotti similari. C’è stata però un’ex protagonista di “Uomini e donne” che si è scagliata duramente contro questa categoria e non ha avuto alcuna remora nel farlo.

“Gli influencer sono ignoranti”: il giudizio di un’ex Uomini e donne

Molti degli attuali influencer sono passati da programmi quali “Uomini e donne” e reality vari e sono riusciti a trasformare letteralmente la loro vita. Questo ha infatti permesso loro di arrivare a guadagni stellari, anche solo con sponsorizzazioni di dubbia rilevanza, al punto tale da lasciare spesso il lavoro che avevano.

Farlo porta però a essere letteralmente idolatrati da follower e telespettatori, come se avessero meriti particolari, pur non trattandosi di un ruolo che genera fatica. Spesso, infatti, ci si divide tra viaggi ed eventi, a cui basta presenziare e sorridere senza fare molto altro, Non tutti hanno però il coraggio di esprimere chiaramente una propria opinione su un fenomeno diventato sempre più eclatante, anche se le eccezioni non mancano.

È il caso di un’ex protagonista di “Uomini e donne”, che si è sempre distinta per non avere molti peli sulla lingua e che ora ha svelato apertamente il suo pensiero. Si tratta di Karina Cascella, in passato opinionista del dating show, dove non esitava a dare anche giudizi negativi quando lo riteneva necessario.

“Questa è gente che ha milioni di follower, ma alla fine non parla nemmeno l’italiano – ha detto la 44enne in un video pubblicato sul suo profilo Instagram -. Quella dice: ‘Io sono stanca, devo fare un altro evento’. Poverina, che stanchezza. Portate quella poverina su una brandina, deve fare un altro evento, e ha addirittura scritto ‘un altro’ con l’apostrofo. Ragazzi, se avete qualche minuto libero aprite un libro, provate a leggere, a fare qualcosa innanzitutto in primis per voi stessi. Se scegliete di comunicare a un vasto pubblico vogliamo almeno provare a imparare e scrivere in italiano? Stiamo raggiungendo livelli assurdi, per me stiamo toccando il fondo”.

Pur non avendo fatto espressamente nomi, è inevitabile chiedersi se Karina, che oggi ha un ristorante con il compagno, si riferisse a qualcuno di preciso. Certamente la sua opinione può essere ritenuta pesante, ma non così lontana dalla realtà. Diversi influencer, infatti, sembrano vivere quasi in un altro mondo grazie alle tante agevolazioni di cui possono godere (in molti casi anche le vacanze sono pagate) e non si rendono conto di quanto siano fortunati. Anzi, c’è chi addirittura ritiene che tutto quello che ha non sia sufficiente, come ha fatto sapere recentemente Beatrice Valli, che si è anche scagliata contro chi lavora per lei e la aiuta nella gestione della casa.