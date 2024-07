La quattordicesima spetta ai lavoratori in cassa integrazione: controlla subito

Sono in tanti ad attendere la quattordicesima insieme allo stipendio, ma è prevista anche per i lavoratori in cassa integrazione?

È una mensilità aggiuntiva molto attesa ma non stiamo parlando della tredicesima. Si tratta ovviamente della quattordicesima, corrisposta ad una ricca platea di persone sulla base di una serie di requisiti anagrafici, contrattuali o reddituali. Un importo aggiuntivo che va a sommarsi alle altre tredici mensilità e che nella maggior parte dei casi viene erogata con la busta paga (o con la pensione) del mese di luglio.

Per capire se la si potrà ricevere occorre sondare le norme che ne regolano l’erogazione stessa e a tal proposito sono in tanti a domandarsi se, anche coloro che stanno vivendo un momento di difficoltà lavorativa, potranno riceverla. Cerchiamo dunque di capire se la quattordicesima è prevista anche per i lavoratori in cassa integrazione.

Lavoratori in cassa integrazione: ricevono la quattordicesima?

La quattordicesima è stata istituita per una serie di lavori subordinati ma in seguito al DL 81 del 2007 ne è stata estesa l’erogazione anche ai pensionati con redditi medio-bassi. E pur non essendo espressamente pensata per le vacanze, il fatto che la si percepisca poco prima del mese di agosto potrebbe aiutare molte persone ad ammortizzare i costi del viaggio o del pernottamento in un luogo di villeggiatura. Quello che però ci si domanda è se essa sia compatibile anche con la cassa integrazione a zero ore oppure no.

La quattordicesima viene versata in busta paga sulla base delle regole prestabilite sui singoli CCNL di riferimento di categoria o dell’azienda e, in alcuni casi, anche a seguito di specifici accordi aziendali o individuali. Essa è inoltre compresa nella RAL (Reddito Annuale Lordo). Solitamente riguarda chi lavora nei comparti della logistica, degli autotrasporti, nel settore chimico e in quello del commercio. Invece la cassa integrazione è un ammortizzatore sociale per chi ha perso il posto di lavoro o per i lavoratori di aziende in situazioni di difficoltà.

Il diritto alla quattordicesima solitamente spetta in caso di attività lavorativa svolta per almeno 15 giorni ma sussiste anche in presenza di malattia, infortunio per inabilità temporanea, congedo di paternità e di maternità. E non da ultimo in caso di cassa integrazione guadagni sulla base di regole di calcolo stabilite dalla riforma degli ammortizzatori sociali voluta nel Jobs Act.