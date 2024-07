Elettra Lamborghini capelli lunghi fino alle caviglie, il cambio look sconvolge tutti: la foto

Elettra Lamborghini cambia look per questa estate 2024: coi capelli lunghi fino alle caviglie sconvolge tutti quanti.

Elettra Lamborghini sorprende i suoi numerosissimi fan sfoggiando un look decisamente inedito. La cantante, dopo aver lanciato il suo nuovo album Elettraton la scorsa estate ed essere ritornata in televisione grazie all’esperienza nella giuria di Italia’s Got Talent, è costantemente sotto i riflettori, più amata che mai dal pubblico.

Ormai da tantissimi anni, anche grazie alla sua partecipazione a reality show, Elettra non soltanto è un’affermatissima cantante, ma è uno dei volti più noti del mondo dello spettacolo italiano in tanti aspettano, a partire dal prossimo settembre, di rivederla ancora in televisione, ma intanto a rubare l’attenzione sono i suoi capelli.

Le sue attività quotidiane, grazie alla presenza della Lamborghini sui social, sono ormai questione ben nota in tutto il mondo; con un un nuovo post pubblicato sul suo profilo Instagram, la cantante ci ha tenuto questa volta a mostrare a tutti i suoi fan un look veramente sconvolgente; la foto incanta tutti e fa subito il giro del web, eccola così, mai vista Elettra Lamborghini in questo particolare modo.

Elettra Lamborghini, il nuovo look sconvolgente: coi capelli lunghi sorprende tutti quanti – FOTO

Tramite una nuova foto pubblicata sul suo seguitissimo profilo Instagram, Elettra Lamborghini ha sfoggiato davanti a tutti i fan un look decisamente inedito, mostrandosi con dei lunghissimi capelli neri (praticamente fino alle caviglie) per un nuovo look davvero sorprendente in vista dell’entrata a tutti gli effetti del periodo estivo.

“Non vi dico niente voglio solo sapere se siete fucking prontii?! 😜👹🔥 #topsecret #staytuned” scrive Elettra nella didascalia che accompagna la foto, mentre si mostra appunto con dei capelli lunghissimi, un bikini bianco e dei tacchi alti neri. A svettare, oltre alla nuova capigliatura della cantante, anche il suo corpo scolpito; un concentrato di eleganza e sensualità, col nuovo look che pare donare tantissimo alla Lamborghini.

Al post sono arrivati subito tantissimi like e commenti da parte dei fan, totalmente meravigliati davanti alla visione offerta dalla cantante; la capigliatura è decisamente inedita, ma a rubare la scena è, come al solito, la bellezza e l’immensa sensualità di Elettra. Quali novità stanno bollendo in pentola? E’ probabile che, già nelle prossime settimane, avremo modo di saperne di più a riguardo.

https://www.instagram.com/p/BnZJ6kEAmxi/?igsh=MWY4NzV0eGJxb2ZtMQ