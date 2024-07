Ilary Blasi e Chanel, stesso stile e stessa bellezza: mamma e figlia due gocce d’acqua in piscina

Ilary Blasi e Chanel sono due gocce d’acqua, mamma e figlia in piscina, bellissime come sempre: ecco come appaiono.

Bellissime da mozzare il fiato, Ilary Blasi e la figlia Chanel, appaiono domenica in piscina con un set di costumi abbinato pazzesco. Mamma e figlia hanno lo stesso stile e ora sono più che mai due gocce d’acqua: eccole nella loro forma più smagliante per l’estate.

Non ci sono dubbi: Ilary Blasi e la figlia Chanel Totti hanno passato appieno la prova costume. Mamma e figlia si sono immortalate a bordo piscina con addosso due bikini coordinati che hanno messo in evidenza la loro bellezza. Anche se la prima femmina di casa Totti somiglia di più al papà, in questo scatto mamma e figlia sono due gocce d’acqua.

Ilary Blasi e Chanel due gocce d’acqua in piscina: bellissime con i costumi coordinati

La bellezza di Ilary Blasi è sempre stata fuori discussione fin da quando ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo. Oggi la conduttrice, che ha sempre parlato del suo stile di vita in cui ama tenersi in forma facendo sport e mangiando cibo salutare, pare abbia passato la staffetta alla figlia Chanel. Anche la ragazzina infatti si immortala spesso in palestra con il personal trainer e durante le sue pause pranzo in cui consuma cibi light. Evidentemente vuole essere sempre più simile alla sua bellissima mamma, e a quanto pare ci sta anche riuscendo, considerando gli ultimi scatti a bordo piscina.

Dopo essersi presa una pausa dal tour di Battiti Live, in giro per l’Italia e in onda su Canale Cinque dal prossimo 8 luglio, Ilary Blasi si è concessa una giornata di relax in piscina. Con lei la figlia Chanel, reduce da una gita fuori Roma, che ha raggiunto la mamma nella mega villa all’Eur per godersi la tintarella nella piscina di casa.

Le due si sono fotografate con i costumi coordinati: viola e rosa acceso. Chanel ha puntato su un due pezzi viola con slip a vita alta e reggiseno con spalline larghe. Non ha rinunciato nemmeno alla piega perfetta con le sue onde che rendono il look ancora più glamour. Mamma Ilary invece ha optato per un bikini total pin effetto velato con micro tanga con laccetti laterali e reggiseno con maxi fiocco al centro. Ovviamente presenti anche i preziosi occhiali da sole e gioielli che hanno completato il look come la collana da pancia che la Blasi ha scelto di portare attorno alla vita. Insomma mamma e figlia sono bellissime, alla moda e più in forma che mai: sono due gocce d’acqua.