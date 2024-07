Il commovente gesto di Re Carlo: cede per sempre l’importante ruolo reale

È commovente il gesto di Re Carlo che cede per sempre all’importante suo ruolo reale solo per lui: ecco di chi si tratta.

Re Carlo ha ceduto un suo ruolo a un membro della famiglia reale totalmente inaspettato: ecco di chi si tratta e come mai ha preso questa decisione commovente. La situazione è ormai chiara e non ci sono più dubbi sul suo gesto da Re.

Una nomina che cambia tutto nella Royal Family e che forse in molti non si aspettavano. Re Carlo ha lasciato il suo titolo proprio per un membro della sua famiglia e il suo gesto ha commosso tutti: ecco di chi si tratta.

Re Carlo cambia il titolo e lo dà alla donna della famiglia: inaspettato il gesto, ecco di chi si tratta

Re Carlo ha lasciato una delle sue più illustri nomine a favore della figlia della principessa Margaret. Si tratta di Lady Sarah Chatto, diventata quindi la nuova presidentessa delle Royal Ballettavano School. Questo titolo era prima di Re Carlo, e diventando sovrano ne è diventato anche padrone. La prima presidente della compagnia nel 1957 fu proprio la principessa Margaret, la defunta sorella della regina Elisabetta II, che invece era la protettrice della compagnia di balletto.

Una notizia che ha sorpreso tutti e ha commosso in molti, infatti lady Sarah ha sempre avuto un legame molto speciale con la Royal Family. La ragazza, come riporta il sito ha raggiunto il ruolo con tanta ammirazione. Sul sito la nota della scuola riporta i dettagli dell’operazione: “La Royal Ballet School è lieta di annunciare che Lady Sarah Chatto ha assunto il ruolo di Presidente della Royal Ballet School. Dopo aver ricoperto il ruolo di Vicepresidente dal 2004, Lady Sarah ha ora assunto la illustre posizione, succedendo a Sua Maestà il Re Carlo III, divenuto Patrono della Royal Ballet School”.

Una successione meritata e commovente se si pensa che la prima presidentessa della compagnia è stata proprio la mamma di Lady Sarah Chatto ovvero la principessa Margaret. Ecco il dettaglio nella nota della compagnia: “La madre di Lady Sarah, la principessa Margaret, è stata per tutta la vita un’amante del balletto e una devota sostenitrice della Royal Ballet School e delle compagnie associate: il Royal Ballet e il Birmingham Royal Ballet”.

La principessa Margaret è stata presidente della scuola dal 1956, insieme alla defunta regina Elisabetta II come Patrona, fino alla sua scomparsa nel 2002. Anche lady Sarah, 60 anni, ha sempre sostenuto il balletto. È la secondogenita e unica figlia femmina della principessa Margaret. Con Re Carlo ha sempre avuto un legame speciale infatti è anche la madrina del principe Harry e di Lady Louise Windsor, nipoti della regina.