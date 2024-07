Subito 25.000 euro se ti trasferisci in questo Paese: non è uno scherzo, puoi averli anche tu

Se ti trasferisci in questo Paese riceverai 25.000 euro, e non è uno scherzo di cattivo gusto: scopri l’incredibile opportunità.

Molte persone preferiscono trasferirsi in un nuovo Paese per ottenere qualcosa. Magari una buona casa e uno stile di vita innovativo, oppure un’opportunità lavorativa del tutto differente. Le ragioni sono diverse fra loro e coinvolgono tutti, motivo per cui è necessario informarsi a dovere prima di viaggiare. Di recente, però, sta circolando una nuova iniziativa e che potrebbe riguardare tutti quanti noi.

Si tratta di un progetto molto interessante. Se si decide di trasferirsi in un nuovo Paese, c’è la possibilità di ricevere ben 25.000 euro. Parliamo di una occasione d’oro e che sarebbe il caso di non perdere per nessuna ragione. Ma di quale luogo stiamo parlando, e in che cosa consiste questo programma? Andiamo avanti con la lettura per scoprirlo subito.

Trasferisciti in questo Paese, riceverai ben 25.000 euro in omaggio: è reale

Il posto in questione è Albinen, in Svizzera, poco lontano da Milano (tre ore di viaggio). Si tratta di uno dei borghi più belli di questo posto, ed è un villaggio molto simile a quello dei cartoni animati Disney. Le case in legno, i grandi prati verdi e i fiori mozzafiato, lo rendono un luogo incantevole e a dir poco magico. In questo posto sono presenti soltanto 248 persone, motivo per cui è a rischio spopolamento purtroppo. E la metà dei residenti sono soltanto anziani, il che significa che deve essere riempito quanto prima.

Questo spiega perché, nel 2018, è stato avviato il progetto. Sono stati stanziati 60.000 euro per coloro che vogliono andare a viverci, arrivando a costruire un’abitazione per l’appunto. Ci sono delle modalità e dei requisiti specifici per farlo, come avere meno di 45 anni e il permesso di soggiorno per esempio. Tutto quello che serve per presentarsi consiste nel fare domanda e aspettare l’approvazione di costruzione.

L’incentivo è di 25.000 franchi svizzeri, l’equivalente di 26.000 euro in pratica. Inoltre è previsto un soggiorno di almeno 10 anni nel borgo. L’annuncio è valido per ogni persona nel mondo, e hanno intenzione di tenerlo attivo anche adesso e per molto tempo ancora. Per ora sono soltanto due le famiglie che hanno ufficializzato la richiesta. Se la vostra idea è quella di trasferirvi, potreste pensare di prendere in considerazione Albinen. Il viaggio costa poco e la casa verrà costruita dallo Stato stesso: è una opportunità senza precedenti.