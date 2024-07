Gelosia e invidia sono le caratteristiche principali di questi segni zodiacali

Andiamo a vedere insieme quali sono questi segni zodiacali che provano un sentimento di gelosia verso i successi degli altri.

Molti di noi hanno provato quella sensazione di gelosia nei confronti di un amico, partner, collega o un conoscente almeno una volta nella vita. Forse aveva ottenuto quella promozione che tanto volevamo oppure è riuscito a conquistare il cuore di una persona che ci piace.

I motivi possono essere tanti e tutti molto differenti. Quello che non sai è che questo comportamento è influenzato molto dai segni zodiacali. Viene in nostro aiuto, quindi, l’astrologia, anche se i segni da soli non bastano: andrebbero considerati molti più aspetti, a partire dall’ascendente. Tutto quello che leggerai qui deve essere preso, in ogni caso, come un gioco.

Ora però andremo a svelare quali sono questi segni zodiacali che provano un senso di gelosia nei confronti degli altri. Chissà se ci sarà anche il tuo o qualcuno che conosci molto bene.

Segni zodiacali e la gelosia: ecco la classifica

Spesso si è gelosi solo per colmare la propria insicurezza o perché si è possessivi verso qualcun altro. Capita ancora molto spesso che quando questi sentimenti diventano più forti non si riescono più a controllare. Per questo motivo se portati allo stremo alla fine non fanno altro che rovinare quei rapporti sentimentali o di amicizia che durano da anni. Ma ora andiamo a vedere qual è il primo segno che apre questa classifica. Si tratta dello Scorpione.

Le persone nate sotto questo segno sono molto passionali e misteriose. Quando qualcuno riesce a fare qualcosa di importante non sa essere felice per lui, anzi. Potrebbe addirittura metterlo in cattiva luce, ma solo perché è geloso del suo successo. E quando è innamorato potrebbe anche diventare ossessivo e possessivo.

Anche la Vergine prova questi sentimenti e si trova al secondo posto. I nati sotto questo segno devono essere perfetti in tutto quello che fanno. E quando qualcuno lo è più di loro potrebbe davvero farli arrabbiare. L’invidia alla fine porta solo a deteriorare i rapporti di amicizia che si sono costruiti negli anni.

Infine, al terzo ed ultimo posto troviamo il segno del Capricorno. Per lui il lavoro è molto importante, si trova sempre al primo posto. Prova invidia verso gli altri quando loro riescono a portare a termine, ad esempio, un progetto che era davvero importante. E dovranno aspettarsi una scenata di gelosia in piena regola.

Questi sono i tre segni zodiacali che provano più invidia: allora, c’è anche il tuo in questa classifica oppure no?