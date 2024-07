Differenziata, cosa fare prima di buttarla nei giusti secchi

Come fare la raccolta differenziata nel modo giusto? Ecco le regole da seguire prima di prendere un rifiuto e metterlo nel cassonetto.

Uno dei temi più delicati è di sicuro quello della raccolta differenziata. Si tratta di una pratica di fondamentale importanza necessaria per proteggere l’ambiente in cui viviamo. Ma qual è il modo giusto per trattare barattoli, cartoni e bottiglie prima di metterle nell’apposito cassonetto?

Non tutti sono a conoscenza del fatto che ogni persona sulla Terra produce 500 kg di rifiuti all’anno. Ed è per questo motivo che è molto importante cercare un modo per smistarli nel modo giusto per evitare di creare danni al Pianeta in cui siamo ospiti. Per fare in modo che la raccolta differenziata possa fare il suo dovere, è molto importante che tutti i passaggi della filiera vengano svolti nel modo giusto anche se altrettanto importante è anche ciò che viene fatto nell’ambiente domestico. Ma come dividere i rifiuti nella maniera corretta? Ecco una guida che potrebbe essere molto utile.

Raccolta differenziata, ecco come trattare i rifiuti prima di gettarli

Uno dei rifiuti che crea più confusione è di sicuro il vetro. Molti sono convinti che una cosa da fare quando si tratta di questo rifiuto è lavare le bottiglie prima di buttarle. Ma non è così che stanno le cose. Infatti, l’unica cosa da fare è svuotare il contenitore ma non lavarlo necessariamente.

Altra cosa da sapere è che non è necessario nemmeno rimuovere le etichette da questi contenitori in quanto la separazione viene effettuata nell’impianto. Altra confusione generata in materia di riciclo è ciò che interessa la plastica.

È molto importante infatti che lo smaltimento venga effettuato nel modo giusto. Anche in questo caso le regole da seguire sono più o meno le stesse di quelle del vetro e quindi svuotare la bottiglia senza lavarla alla perfezione.

Per quanto riguarda i tappi è molto importante che questi restino sulla bottiglia e quindi non siano lasciati alla rinfusa. Per la carta è bene sapere che bisogna gettare nel cassonetto soltanto la carta pulita mentre, se è molto sporca o unta, deve essere smistata nell’indifferenziata.

Concludiamo con la raccolta differenziata dell’alluminio. Ci sono dei comuni che hanno installato dei secchi appositi per il suo smaltimento altri invece che vogliono che questo venga gettato o nella plastica o nel vetro. Anche in questo caso la regola è sempre la stessa, ossia che l’alluminio venga pulito da ogni residuo di cibo ma che non sia pulito alla perfezione.