Grande Fratello 2024, ex vippone accanto a Signorini? Spunta un nome bomba per il ruolo di opinionista

Durante un’intervista concessa di recente l’ex concorrente del Grande Fratello Vip si lascia sfuggire una clamorosa rivelazione, fan a bocca aperta.

Lo scorso 25 marzo è stata archiviata la diciassettesima edizione del Grande Fratello, a trionfare è stata Perla Vatiero, e in questi giorni non si fa altro che parlare della prossima stagione. Pare infatti che Alfonso Signorini sia già pronto a ripartire, i casting nel frattempo sono stati aperti.

Il padrone di casa del fortunato reality show starebbe studiando attentamente i profili dei vip da approcciare nell’ottica di una futura partecipazione. Ma non solo, perché potrebbe riflettere anche su altre figure per la trasmissione.

Ad esempio non è da escludere che possa decidere di affiancare a Cesara Buonamici un altro opinionista, il suo nome tra l’altro era spuntato in passato. Anzi, i contatti con gli autori del programma e con Mediaset sono stati diversi, come ha rivelato l’ex vippone in una lunga intervista concessa ai microfoni della redazione di SuperGuida TV: “Fare l’opinionista con il politically correct è abbastanza difficile, per non dire impossibile. Comunque è un ruolo che mi è stato proposto diverse volte”.

Alex Belli come opinionista al Grande Fratello? “Non sarei adatto al ruolo”

Negli ultimi tempi si è cimentato soprattutto con il ruolo di conduttore, presto sarà in onda con il reality The Social Home, che sarà possibile guardare solamente online. A rivelarlo è lo stesso Alex Belli, ex concorrente del Grande Fratello Vip: “In un’epoca in cui tutto viene filtrato e gestito snaturando la realtà e natura prima del reality, The Social Home si propone di riportare alla sua naturale predisposizione il format”, e poi ha aggiunto: “Nessuna censura, nessun editore che detta le linee guida di moderazione”.

E se nelle vesti di presentatore si è trovato tutto sommato a proprio agio, difficilmente si immagina opinionista. Alfonso Signorini dovrà mettersi l’anima in pace: “Mi è stato proposto diverse volte in passato e ho sempre pensato che non fosse il ruolo adatto a me”. Nell’intervista rilasciata a SuperGuida Tv spiega come il mercato della televisione generalista sia profondamente cambiato negli ultimi anni e affrontare un’avventura del genere è ormai un’impresa per pochi, considerando anche l’egemonia del politically correct.

La speranza tra i fan è che in futuro possa ripensarci, esaudendo uno dei loro desideri più ardenti. Non resta altro da fare che incrociare le dita e attendere un dietrofront.