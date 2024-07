Estate, tornano i problemi con le scorte d’acqua e i prezzi raddoppiano: il trucco per dimezzare subito la spesa in bolletta, velocissimo

Come risparmiare acqua, evitare gli sprechi e dire addio alle bollette da capogiro. Consigli, trucchi e suggerimenti per dimezzare le spese

Con l’arrivo dell’estate torna l’annoso problema della siccità. L’acqua è infatti una risorsa preziosissima per la nostra vita, per quella delle piante e degli animali che popolano il Pianeta. Tuttavia la sua presenza è sempre più scarsa per via del cambiamento climatico e del riscaldamento globale.

Riuscire a risparmiare e a non sprecare l’acqua diventa quindi una questione fondamentale sia a livello etico che a livello economico. Già perché il costo dell’acqua potabile e dell’acqua dolce sta lentamente aumentando proprio per via della sua scarsità e quindi anche il prezzo della bolletta rischia di lievitare. Vediamo allora insieme un trucco e per non incappare in problemi di questo tipo! Siete pronti?

Risparmiare in bolletta e non sprecare acqua: consigli su come fare

Nonostante l’apparente abbondanza dell’acqua per uso domestico, in realtà bisogna mantenere al centro dei nostri pensieri il risparmio idrico. È di questi giorni infatti la notizia che in Sicilia e nel sud Italia in generale la siccità si sta facendo sentire con non poche problematiche proprio per gli approvvigionamenti di acqua destinata al consumo umano. Per rispetto e per evitare che questa situazione peggiori è sempre importante prestare quindi attenzione a come e a quanta acqua consumiamo. Il trucco per dimezzare la spesa in bolletta ed evitare lo spreco è infatti proprio questo: fare attenzione.

Ebbene sì, ogni nostro comportamento se portato a termine con cura e con attenzione quando si parla di acqua diventa un ottimo alleato nella battaglia contro la siccità. Inutile dire infatti che bisogna fare attenzione e chiudere i rubinetti quando non li stiamo utilizzando. Troppo spesso, magari sotto la doccia oppure quando ci laviamo i denti, lasciamo scorrere tantissima acqua nel lavandino che va sprecata. Basta provare una volta a mettere una baccinella nel lavabo mentre ci spazzoliamo i denti per renderci conto di quanta acqua viene sprecata.

Altro elemento molto importante legato sempre al concetto di attenzione riguarda il controllo e il check delle perdite delle tubature perché, anche in questo caso, la dispersione di acqua in maniera inutile rischia di essere elevatissima. Altro suggerimento per risparmiare acqua e risparmiare anche sulla bolletta è quello di utilizzare gli elettrodomestici come lavatrici o lavastoviglie solo quando sono a pieno carico, preferire la doccia al bagno perché quando facciamo un bagno rilassante riempiamo la vasca con tantissimi litri di acqua che poi vanno completamente persi e, in ultimo, per quanto riguarda la pulizia della nostra auto che in questo periodo è stata sommersa dalla sabbia del Sahara, sarebbe preferibile utilizzare solo un secchio e una spugna.

Insomma, fare attenzione ai nostri gesti quotidiani è, senza dubbio, il modo migliore per risparmiare acqua ed evitare di ricevere bollette con costi da capogiro!