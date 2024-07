Fai fatica a prendere sonno? Ecco il metodo che spopola su TikTok: come funziona e i benefici

Riuscire a prendere sonno non è sempre così semplice, c’è un metodo che si sta rivelando di successo tra gli utenti di TikTok e non solo.

La vita che molti di noi conduciamo è davvero frenetica, per questo spesso non si hanno orari fissi e si ha davvero poco tempo libero da dedicare a relax e riposo. Questo non può che influire sullo stato di salute generale di ogni persona e a ogni età, ben sapendo come dormire in modo regolare sia ideale per rafforzare il sistema immunitario e restare in salute.

Chi soffre di disturbi del sonno non dovrebbe mai sottovalutare il problema, spesso infatti si tratta di una situazione frequente e legata a problemi quali disturbi dell’umore, ansia, depressione o a quella che viene definita “sindrome delle gambe senza riposo”, che rende le gambe irrequiete fino a rendere difficile prendere sonno. Fortunatamente è comunque possibile rimediare.

Un rimedio efficace per chi fatica a prendere sonno

Non dormire a sufficienza la notte non solo può mettere a rischio la nostra salute, ma può influire anche sul livello della nostra produttività. La stanchezza infatti spesso si avverte soprattutto con il trascorrere delle ore della giornata, per questo non può che essere importante trovare un modo che possa essere efficace per risolvere definitivamente il problema.

Ognuno può avere la sua soluzione che può essere utile per prendere sonno, ma non è detto che funzioni sempre. Diversi utenti su TikTok hanno però sottolineato di avere ricevuto benefici applicando un metodo ben preciso, che può rivelarsi funzionale. Si tratta di quello che viene definito Cricket Feet, che consiste nello sfregarsi i piedi più volte prima di andare a dormire, notando quanto questa semplice azione (molti a volte lo fanno per il freddo) possa avere un effetto calmante e aiutare a rilassarsi, così da riuscire poi ad addormentarsi senza troppi sforzi.

Gli effetti positivi che si potranno notare saranno diversi, per questo non può che essere importante conoscerli. Una volta entrati nel letto ed essersi messi sotto le coperte, si dovranno appunto strofinare i piedi tra loro per stimolare le terminazioni nervose presenti nella zona e permettere che il sistema nervoso centrale possa rilassarsi. I medici ritengono che questo possa avere un riscontro positivo del tutto assimilabile a quando si decide di sottoporsi all’agopuntura. Non a caso, facilita la circolazione, aspetto importante a ogni età, oltre a rilasciare dopamina, serotonina e endorfina

In alternativa, si potrebbe provare a fare la stessa cosa massaggiando i piedi con una crema apposita, anche in questo caso si potrà vedere gli occhi chiudersi nell’arco di pochi minuti.