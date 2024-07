Bonus lavatrici e frigoriferi con sconto fino a 200 euro, usalo subito

Si ragiona su un nuovo bonus per lavatrici e frigoriferi con uno sconto fino a 200 euro: a chi è rivolto.

Anche se l’investimento iniziale per comprare elettrodomestici nuovi di categoria green può essere considerevolmente maggiore rispetto a quello per acquistare modelli convenzionali, nel lungo periodo gli lavatrici e frigoriferi di nuova generazione permettono di ridurre i consumi di energia elettrica.

Ecco perché in tanti chiedono un nuovo bonus per gli elettrodomestici. L’idea c’è, anche da parte del Governo. E anche se la misura non è ancora stata resa definitiva e sussistono tanti dubbi da sciogliere sulle coperture finanziarie, sembra che la strada sia stata tracciata.

La commissione Attività produttive della Camera sta infatti affrontando l’esame del progetto di legge della Lega con cui si è introdotta la possibilità di offrire agli italiani nuovi incentivi per l’acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica. All’interno della proposta si parla anche di azioni per il riciclo degli apparecchi obsoleti.

Molto presto, dunque, l’esecutivo potrebbe introdurre un bonus da 200 euro per l’acquisto di lavatrici, frigoriferi o altre tipologie di elettrodomestici green, cioè in grado di ridurre il consumo energetico e far realizzare un considerevole risparmio in bolletta. L’aiuto dovrebbe concretizzarsi sotto forma di rimborso del 30% sul costo di acquisto degli elettrodomestici green per il triennio 2023-2025.

Ci sono dunque dei limiti, a partire da quello temporale, con retroattività massima di un anno, e c’è anche un limite sulla somma rimborsabile. Nella fattispecie si parla di un massimo di 200 euro per ciascun apparecchio. Il requisito economico dovrebbe essere stabilito, come succede in questi casi, dall’ISEE. Il contribuente con l’ISEE pari a euro o superiore 25.000 euro dovrebbe poter ottenere uno sconto di 100 a elettrodomestico. Con ISEE inferiore ai 25.000 euro il bonus per lavatrici e frigoriferi dovrebbe salire a 200 euro ad apparecchio.

Il bonus green: fino a 200 euro di sconto per le nuove lavatrici e frigoriferi

La Commissione sta dunque valutando la realizzabilità della proposta di legge che prevede un bonus per l’acquisto di lavatrici e frigoriferi green, mentre dal Governo si continuano a cercare le coperture finanziarie. I nuovi incentivi per l’acquisto di elettrodomestici eco-friendly nel triennio 2023-2025, con contributi fino a 200 euro, dovrebbero essere rivolti alle famiglie a basso reddito con un triplice obiettivo.

Il primo è quello di far abbassare le bollette delle famiglie grazie all’uso di elettrodomestici più efficienti. Il secondo è quello di favorire il recupero di quelli non più utilizzabili. E poi c’è il terzo, non scontato, obiettivo della misura: dare slancio al settore dell’elettronica e degli elettrodomestici, che negli ultimi anni è andato in chiara sofferenza. Le audizioni informali sul progetto dovrebbero concludersi nei prossimi giorni, e prima dell’estate si spera che da Montecitorio possa arrivare l’ok al bonus.

Il nodo principale da sciogliere, come al solito, è di natura economica. Secondo le stime occorre un fondo con una dotazione di 400 milioni di euro per ciascuno dei tre anni dedicati al bonus. E cioè il 2023, il 2024 e il 2025. E anche se non è ancora stato approvato, sembra che alla Camera i più siano favorevoli alla misura.