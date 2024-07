Viaggio all’estero, scattano le multe se le hai messe in valigia: attenzione o ti confiscano tutto

Viaggiare a livello internazionale? Potrebbe essere illegale portare con sé questi prodotti;: la notizia è sorprendente

Sembra una notizia uscita da un film, ma viaggiare per il mondo con determinati prodotti apparentemente innocui potrebbe costare una multa enorme o addirittura il carcere.

In un avvertimento rivolto ai cittadini in viaggio per le vacanze estive, il Foreign Office (FCO) invita i turisti che assumono farmaci a verificare le leggi locali dell’area in cui desiderano viaggiare prima di decollare. Ciò fa seguito a nuovi dati che mostrano un aumento del numero di viaggiatori diretti verso luoghi come lo Sri Lanka e gli Emirati Arabi Uniti, che hanno leggi diverse sui medicinali. Ecco alcuni dettagli importanti su questo argomento.



Non portarli con te: questi farmaci sono illegali per i viaggi internazionali



I farmaci più spesso soggetti a restrizioni sono sostanze controllate, come oppiacei e stimolanti, e sostanze psicotrope. farmaci, come antidepressivi e antipsicotici. Tuttavia, in alcuni paesi anche farmaci come gli inalatori per l’asma e l’insulina sono soggetti a restrizioni o vietati. Ciò significa essere a conoscenza di eventuali leggi e normative locali relative , poiché diversi Stati hanno regolamenti diversi sui tipi di medicinali che possono essere importati e sulla quantità massima che puoi assumere.

Ad esempio, se viaggi in Giappone e hai il raffreddore, lascia a casa i comuni trattamenti che contengono l’ingrediente pseudoefedrina: questi ultimi sono vietati nel Paese. Alcuni farmaci antidolorifici come la codeina e il tramadolo sono vietati in tutto il mondo. Questi “medicinali controllati” richiedono una prescrizione e potrebbero mettere nei guai. In Paesi come Grecia, Giappone e Arabia Saudita, il loro trasporto potrebbe comportare l’arresto.

A Singapore invece sonniferi, ansiolitici e forti antidolorifici richiedono tutti una licenza. Coloro che viaggiano verso la Costa Rica dovrebbero assumere solo farmaci sufficienti per la durata del soggiorno, con una nota del medico per confermare che questa è la quantità giusta. In Qatar, i medicinali da banco come i rimedi per il raffreddore e la tosse sono sostanze controllate e devono essere accompagnati da una prescrizione.

Non solo dovresti essere a conoscenza dei farmaci soggetti a prescrizione, ma anche quelli da banco possono essere classificati come sostanze illegali in alcune destinazioni. Ad esempio, la loperamide – nota anche come Imodium – comunemente usata per trattare la diarrea e la sindrome dell’intestino irritabile a breve termine (IBS) è illegale in Pakistan e India.

Ancora, in Indonesia, molti medicinali soggetti a prescrizione come la codeina, i sonniferi e i trattamenti per l’ADHD sono illegali. Portare farmaci proibiti in un paese straniero può avere conseguenze gravi, come la confisca, e multe. Nei casi più gravi, i viaggiatori possono essere detenuti, perseguiti e persino incarcerati.