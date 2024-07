Filippo Bisciglia spiazza tutti: “Devo tutto a Maria, ma…”

Filippo Bisciglia non perde mai occasione di celebrare la sua madrina artistica Maria De Filippi, ma stavolta ha rivelato di sentirsi in debito anche con un’altra persona.

Presenta Temptation Island da quasi dieci anni, ed è ormai un volto noto e rispettato della televisione italiana. Non ce l’avrebbe mai fatta se la produttrice del programma non avesse creduto ciecamente nelle sue qualità. Quando nel 2006 è uscito dal Grande Fratello, nonostante la grande notorietà ottenuta grazie al reality, Filippo Bisciglia sembrava uno dei tanti concorrenti, senza struttura e senza particolari qualità artistiche, destinato a scomparire in fretta. Le cose sono andate diversamente grazie a Maria De Filippi.

Per istinto, Maria ha capito che Filippo Bisciglia sarebbe stato il conduttore perfetto per uno show dedicato ai sentimenti come Temptaion Island. Sentiva di aver bisogno di un personaggio empatico, con tanta voglia di emergere e con esperienza in fatto di reality. Dopo un primo anno non perfetto e un secondo anno di pausa, Bisciglia si è poi integrato perfettamente nello show di Mediaset, ottenendo grande consenso da parte del pubblico.

Più volte, Filippo Bisciglia ha ammesso di dovere tutto a Maria De Filippi: senza di lei non avrebbe mai avuto l’occasione di trasformarsi in un vero presentatore. E in un’intervista rilasciata a Nuovo, Filippo ha ammesso che da tanti anni, ormai, si divide fra due donne: una è Maria, la sua guida professionale: l’altra è la compagna Pamela.

Pamela, la donna che per Filippo Bisciglia è più importante di Maria De Filippi

“Pamela è la mia famiglia“, ha rivelato. “Lei è il mio tutto. Mi rassicura prima che inizi il programma. Quindi le devo davvero tutto“. Dunque, è Pamela il referente principale del conduttore, e non solo a livello sentimentale. Anche nel lavoro, senza di lei, l’ex gieffino si sentirebbe perso.

A tal proposito, Filippo ha anche raccontato di essersi lasciato prendere molte volte dall’ansia prima di cominciare a registrare Temptation Island. Ad aiutarlo a scaricare la tensione ci sono Maria con i suoi consigli, Pamela con le sue rassicurazioni e i tanti portafortuna che il presentatore si porta dietro, tra cui un pupazzetto di Peppa Pig.

Pamela Camassa , oltre che la compagna di Filippo, è anche una modella e un’importante show-girl. La sua carriera televisiva, finora, è stata ricca di partecipazioni a programmi importanti. L’abbiamo vista a Ballando con le stelle, a Tale e quale show, a I migliori anni e ad Amici Celebrities.