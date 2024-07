Ernesto Russo presenta la fidanzata Marta: la foto e la dedica sono virali

Sfortunato negli studi di Uomini e Donne, fortunato nella vita reale: Ernesto Russo trova l’amore lontano dalle telecamere.

Una figura molto particolare, forse poco in linea con le dinamiche interne del dating show. Ernesto Russo ha riconosciuto di non essere adatto al format condotto da Maria De Filippi, spiegando di essere stato censurato durante gran parte dei suoi interventi.

Discorsi sulla sua visione dell’amore, sesso tantrico e simili, i quali (forse) non rispettano a pieno le nuove norme imposte dall’AD Mediaset Pier Silvio Berlusconi. Al contempo, è doveroso sottolinearlo, il motivo per cui la conduttrice ha invitato Ernesto Russo ad andarsene è ben lontano dal suo modo di essere, in quanto si riferisce alla decisione del cavaliere di instaurare rapporti con donne estranee al programma.

Un comportamento definito dalla padrona di casa come “incompatibile con la trasmissione”. E così il cavaliere ha lasciato la sua seggiolina rossa, trascinandosi dietro l’indignazione dei fan di Uomini e Donne e soprattutto le rivendicazioni di Barbara De Santi. Fu lei la prima ad accorgersi che qualcosa non andava, denunciando alla redazione un comportamento distratto e distaccato. Sembra tuttavia che l’ex corteggiatore di Ida Platano avesse ragione: il suo carattere non si sposa con il dating show, funziona però perfettamente lontano dalle telecamere. Ernesto ha trovato l’amore.

U&D, Ernesto Russo ha trovato l’amore

Ernesto Russo nuovamente al centro del dibattito. A poche settimane dalla conclusione dell’edizione corrente di Uomini e Donne, il cavaliere ha presentato al pubblico la sua nuova fidanzata. Si chiama Marta Cerasoli ed è completamente estranea al sistema dello show business. La coppia si passa circa 11 anni di differenza ed è apparsa unita, affiatata e complice. Sorge tuttavia un dubbio: gli scatti ritraggono i due in abiti relativamente pesanti. Si tratta di una relazione recente oppure parliamo di un legame sviluppato al tramonto della stagione invernale?

Se così fosse il cavaliere avrebbe ingannato deliberatamente la redazione di Uomini e Donne. Una deduzione, questa, che difficilmente troverà conferma dal diretto interessato, soprattutto di fronte alla decisione di quest’ultimo di dissociarsi completamente dalla trasmissione condotta da Maria De Filippi. Ernesto ha spiegato in più di un’occasione di non nutrire alcun tipo di rancore nei confronti della conduttrice, tantomeno contro i suoi collaboratori. Tuttavia è evidente il fatto che Russo non avesse compreso le dinamiche del programma, così come le regole riguardanti la partecipazione. I fan del format, comprensibilmente, rimangono particolarmente scettici sulla questione.