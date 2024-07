Giulia De Lellis tra Tony Effe e Andrea Damante: al matrimonio di Ignazio e Cecilia accade l’impensabile

Giulia De Lellis ruba la scena a Cecilia Rodriguez: prima l’abito, poi il dibattito su ex e presunte frequentazioni.

Le vere amiche non dovrebbero rubare la scena alla sposa, o almeno così si dice. Persino Belen Rodriguez ha scelto un abito sobrio, sui toni del rosa pastello, per poi rifugiarsi in un angolino a piangere per l’emozione.

Ebbene, secondo la web community una figura in particolare non avrebbe mostrato il medesimo tatto. Giulia De Lellis si è presentata alle nozze di Cecilia con un abito semitrasparente, il quale lasciava intravedere chiaramente le culottes fucsia e il reggiseno abbinato. Un modello che molti utenti hanno associato più ad un copricostume.

“Pessima e maleducata” – commenta qualcuno; “Giulia per la vergogna non ha messo neanche la foto dell’outfit” – riflette qualcun altro; “Sembrava un vestito da spiaggia, no non mi piace” – sentenzia infine un utente. Insomma, questa volta sembra che Giulia De Lellis si sia concessa un passo più lungo della gamba, tanto che – come ha notato giustamente uno dei suoi seguaci – l‘influencer romana non ha neppure condiviso qualche scatto del matrimonio, mostrando outfit e grandi firme come vorrebbe la “tradizione”. Per concludere, oltre a ricevere una valanga di critiche per l’abito, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è finita al centro del dibattito per due presenze, per così dire, invadenti.

Giulia De Lellis contesa al matrimonio di Ignazio e Cecilia

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez sono amici rispettivamente di Andrea Damante e Giulia De Lellis. Inoltre, lavorando nel mondo dello spettacolo da diversi anni, è inevitabile che si finisca per frequentare personalità che bazzicano per i medesimi locali, eventi e cerimonie formali. L’influencer romana, oltre ad essersi interfacciata con l’ex fidanzato storico, si è dunque ritrovata alle nozze anche il presunto nuovo flirt: Tony Effe. La coppia, di fatto, è stata paparazzata qualche settimana fa durante una cena in compagnia di amici.

Deianira Marzano ha spiegato, tramite una stories di Instagram, che la De Lellis avrebbe dunque cercato di celare l’imbarazzo. “Ha scelto un tavolo lontano da Tony Effe, perché c’era Damante e non ha voluto creare caos” – un’accortezza che non sembra abbia sortito l’effetto sperato. Non è chiara la natura del legame tra il rapper e l’influencer romana, fatto sta che la web community non ha potuto fare a meno di notare un implicito tentativo di Giulia di attirare l’attenzione dell’ex compagno storico. Il resoconto dell’evento dunque – stando al feedback prodotto dal web – risulta inevitabilmente fallimentare.