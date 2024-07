Soldi e pagamenti in viaggio: a cosa fare attenzione per non rovinarsi le vacanze

In viaggio, in spiaggia, durante gli spostamenti è bene fare molta attenzione ai pagamenti ed essere sempre vigili per evitare problemi.

Soprattutto quando si è in vacanza, più rilassati e quindi con una soglia di attenzione minore, si possono presentare condizioni che in qualche modo vanno a generare problemi anche molto severi e che possono turbare la situazione generale.

La gestione delle finanze in viaggio può sembrare complessa ma non lo è, nemmeno quando c’è una moneta differente. La cosa fondamentale però è organizzarsi con calma, fare ogni passaggio in modo tranquillo ed essere certi di quello che si sta facendo che sia un pagamento o prelievo diretto.

Soldi e pagamenti in viaggio: a cosa fare attenzione

La prima cosa da fare prima di partire è andare a rimuovere qualunque blocco presente, soprattutto quando le carte sono nuove o se non sono state utilizzate prima per un viaggio. Talvolta vi sono blocchi oltre l’area SEPA quindi dei paesi in cui viene utilizzato l’euro.

Occhio anche alle commissioni applicate quando si viaggia in luoghi che si trovano in prossimità e che potrebbero avere invece moneta differente. Se a viaggiare sono i figli minori meglio adottare una carta prepagata ricaricabile, così da poter fornire quanto necessario senza per questo avere comunque il rischio di danni importanti.

Molte banche adottano dei blocchi in alcuni paesi, meglio fare attenzione oppure si rischia di ritrovarsi senza la possibilità di poterla utilizzare. Attenzione anche ai limiti di prelievo e pagamento giornalieri, in alcuni casi possono esserci e magari rimossi solo dal sito internet. Meglio portare sempre delle fotocopie delle carte in modo tale, in caso di smarrimento, da rendere più veloce la denuncia.

Ricordare anche di inserire se possibile la carta nel Wallet dello smartphone così da non doverla prendere ogni volta, soprattutto per i pagamenti veloci. Quando si viaggia è bene fare attenzione all’uso della carta, quindi dove viene applicata, affidarsi a negozi, ristoranti e strutture che siano sicuri.

Se ci sono sospetti, dubbi, non pagare, procedere con il contante o contattare la sicurezza. Lo scontrino viene emesso in ogni paese, in alcuni viene chiesto al cliente se lo desidera, in altri invece si offre direttamente, prenderlo sempre e conservarlo. In caso di smarrimento o furto della carta ricordare immediatamente di entrare nell’App bancaria e bloccarne l’uso poiché i pagamenti al di sotto di soglie come 25 e 30 euro possono essere fatti senza PIN.