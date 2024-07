Mai più prodotti chimici e costosi: per tenere lontani gli scarafaggi c’è una soluzione a costo zero

Tempo d’estate e anche di scarafaggi che con il caldo non invadono solo le città ma anche le case. Per rimediare meglio evitare prodotti chimici.

Nel tempo sicuramente sono stati i repellenti a base chimica ad essere la strategia maggiormente utilizzata in casa, questo è comprensibile perché gli scarafaggi sono disgustosi per tutti. Tuttavia non è il massimo cospargere l’ambiente di un prodotto di questo tipo, soprattutto quando in casa ci sono animali, bambini, anziani.

Quelli naturali in vendita sono di contro molto costosi e quindi a lungo termine non qualcosa di idoneo a tutti. Per questo motivo bisogna ovviare con una soluzione a costo zero che si pone come la migliore per risolvere il problema scarafaggi senza ulteriori passaggi.

Addio scarafaggi: la soluzione a costo zero

Per eliminare gli scarafaggi ci sono delle opzioni molto utili, la prima cosa da fare è pulire molto bene la casa e soprattutto fare attenzione a ogni piccola fessura o crepa nei muri. Sembra banale ma in queste si annida qualunque insetto e quando il caldo esplode e quindi le pareti diventano soffocanti tendono ad emergere e riversarsi in casa.

Un alleato contro gli scarafaggi è sicuramente il Sapone di Marsiglia, prodotto naturale ed eccellente soluzione. Basta mettere tutto dentro uno spruzzatore e poi spargerlo ovunque, anche direttamente sulle pareti. Sono eccellenti anche gli oli essenziali, soprattutto rosmarino ed eucalipto.

Sono validissimi anche l’aceto e i prodotti con odori forti come rosmarino, alloro, aglio. Si può intervenire sia con concentrati dall’odore pungente che con prodotti mixati ad acqua da spruzzare su ogni superficie. Ovviamente è da considerare che il medesimo odore si spargerà anche nella stanza.

L’erba gatta è un rimedio incredibile perché rende felici i gattini, se presenti, è priva di odore eppure funge da repellente eccellente contro questi disgustosi insetti. Questo si può fare con un po’ di vaselina lungo le pareti oppure con trappole a base di cetriolo. Considerate però che in questi casi non li terrete lontani ma andranno poi rimossi.

Per fare una piccola trappola fatta in casa allora basta prendere una scatoletta di tonno, rimuovere il coperchio, versare un po’ di olio e lasciare in un angolo. Gli scarafaggi ci finiranno dentro e con le zampe unte non riusciranno più a spostarsi. Ovviamente se il problema è gravoso bisogna capire immediatamente da dove arrivano, quindi controllare tubature ed eventuali buchi nei muri.