Sophie, la duchessa di Edimburgo, ha distrutto la sua famiglia: lacrime e rabbia

La duchessa di Edimburgo è stata paparazzata in un momento incredibilmente imbarazzante: così distrugge la reputazione della famiglia.

Sophie di Edimburgo ha seguito le orme della Regina Elisabetta, anche in suo onore, partecipando al Royal Windsor Horse Show di quest’anno. Si vociferava già negli anni scorsi che Sophie fosse la nuora preferita della Regina. Sin dal primo evento equestre tenutosi al Castello di Windsor nel Berkshire nell’ormai lontano 1943 Sua Maestà, fino alla fine, è stata un’assidua ed entusiasta frequentatrice, la Duchessa di Edimburgo quest’anno ha così fatto le sue veci.

Dopo la morte nel 2022 della Regina Elisabetta, il principe Edoardo ha continuato a partecipare allo spettacolo in suo onore. Però da quest’anno anche la moglie Sophie, duchessa di Edimburgo, si è unita a lui per continuare la tradizione di famiglia dando lezioni di stile country chic di cui ormai l’hanno decretata maestra.

Adesso sotto l’occhio del ciclone, la duchessa è stata beccata in comportamenti poco apprezzati durante le Sandringham Horse Driving Trials. Il gioco di bevute sfacciate a cui ha preso parte la duchessa è stato anche raccontato dal Mirror. Nel fine settimana ha guidato la carrozza prendendo parte al gioco di bevute, ma creando una vera e propria isteria nella sua famiglia.

Sophie duchessa di Edimburgo beve e guida la carrozza: la famosa gara non va come doveva andare

Sophie, 59 anni, ha dovuto abbassare il bicchiere di spumante mentre guidava la sua carrozza, ma poi lo ha rimesso giù già alla fermata successiva. Così, se all’inizio c’è stata qualche risata, quando ha perso la gara, sia il marito Edward, il duca di Edimburgo, e sua figlia, Lady Louise, erano entrambi in preda a una reazione isterica. L’evento di guida in carrozza nella tenuta di Sandringham a Norfolk tenutosi sabato scorso, insomma, è stato un vero fallimento.

L’ilarità della situazione è stata catturata dagli scatti dello smartphone degli spettatori che nel frattempo facevano il tifo per la duchessa alla guida. Anche Lady Louise ha gareggiato in eventi del genere, in ricordo di suo nonno Filippo che l’aveva incoraggiata a intraprendere lo sport.

In generale quindi si sostiene che a parte la rabbia per la perdita della gara, la famiglia di Edimburgo sia una delle ‘armi segrete’ del re Carlo perché rimangono molto favoriti nella monarchia, nonché vicini alla defunta regina Elisabetta II già da quando nel 1999 si era festeggiata la cerimonia del matrimonio con il principe Edoardo, secondogenito della Regina.